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मुरार:सदर बाजार व आसपास के ठेले वाले और फुटपाथियों को 3 दिन का अल्टीमेटम

ग्वालियर2 दिन पहले
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80 फीट चौड़े सदर बाजार में 470 ठेलों के कारण ट्रैफिक बिगड़ा - Dainik Bhaskar
80 फीट चौड़े सदर बाजार में 470 ठेलों के कारण ट्रैफिक बिगड़ा
  • सदर बाजार और उससे सटे बाजारों में 470 हाथ ठेले सड़क घेरे रहते हैं।

मुरार सदर बाजार में सड़क घेरकर व्यापार कर रहे ठेले वाले और फुटपाथियों को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। इस बीच ये लोग खुद हॉकर्स जोन में नहीं पहुंचे तो उसके बाद जिला प्रशासन द्वारा इन्हें शिफ्ट कराया जाएगा। एसडीएम पुष्पा पुषाम सोमवार को प्रशासनिक, पुलिस और नगर निगम के अधिकारियों के साथ सदर बाजार, मुरार पहुंचीं। उन्होंने वहां की स्थिति देखकर ठेले वालों के साथ दुकानदारों को भी समझाइश के साथ फटकार लगाई।

एसडीएम पुष्पा पुषाम ने कहा कि ने कहा कि बाजारों में सड़क घेरकर खड़े होने वाले ठेलों को हॉकर्स जोन में शिफ्ट कराया जाएगा। इसके लिए सभी ठेले वाले और फुटपाथियों को अल्टीमेटम दिया गया है।

3 दिन तक समझाइश, न मानने वालों पर कार्रवाई

सदर बाजार, अग्रसेन चौक, गर्ल्स कॉलेज रोड पर बैठे लोगों को अगले 3 दिन तक रोजाना सुबह-शाम पुलिस व नगर निगम द्वारा चेतावनी दी जाएगी कि वे सभी हॉकर्स जोन में पहुंच जाएं।

सदर बाजार और उससे सटे बाजारों में 470 हाथ ठेले सड़क घेरे रहते हैं। अनाज, कपड़ा से लेकर रोजमर्रा और शादियों तक के सामान की खरीदारी के लिए यहां लोग पहुंचते हैं। इस बाजार में रोजाना 18-22 हजार लोगों की आवाजाही रहती है।

इस बाजार को जाम से मुक्त करने के लिए 2019 में सदर बाजार, अग्रसेन चौक व रामलीला मैदान रोड से हाथ ठेले और फुटपाथियों को हटा कर सिंहपुर रोड व मछली मंडी के हाॅकर्स जोन में पहुंचाया गया था। सदर बाजार में व्यवस्थाएं सुधर गई थीं। लेकिन सख्त मॉनिटरिंग नहीं होने के कारण ये ठेले और फुटपाथी वापस सदर बाजार की सड़कों पर बैठ गए व हॉकर्स जोन खाली हो गए।

मुरार में उत्कृष्ट विद्यालय के सामने, आजाद नगर पानी की टंकी के सामने तथा पोस्ट ऑफिस के सामने पार्किंग स्थल तैयार कराए जाने की प्लानिंग हुई थी। लेकिन इनमें से एक भी जगह पार्किंग स्थल तैयार नहीं हो पाए। साथ ही सदर बाजार को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया। लेकिन इसका पालन कभी नहीं हो सका।

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