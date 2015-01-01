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मप्र नाट्य विद्यालय:30 दिवसीय कार्यशाला 21 से, नि:शुल्क पंजीयन शुरू

ग्वालियर2 दिन पहले
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मप्र नाट्य विद्यालय की ओर से शहर में 30 दिवसीय रंग विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यशाला को शहर में श्रीरंग द्वारा लगाया जाएगा। नाट्य विद्यालय द्वारा प्रदेशभर में रंगमंच को प्रोत्साहित करने के लिए चार शहरों में इस प्रकार की कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में शहर में लगने वाली कार्यशाला 21 नवंबर से शुरू होगी।

कार्यशाला के निदेशक और समन्वयक अशोक आनंद ने बताया कि इस कार्यशाला में शामिल होने के लिए नि:शुल्क पंजीयन शुरू हो गए हैं। इसमें वरिष्ठ रंगकर्मी होजाई गंबा सिंह और विवेक नामदेव प्रशिक्षण देंगे। कार्यशाला का शुभारंभ नाट्य विद्यालय के निदेशक आलोक चटर्जी करेंगे। कार्यशाला आनंद भवन में होगी।

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