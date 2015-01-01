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कोरोना अपडेट:ग्वालियर में 34 नए मरीज मिले, शिवपुरी में दो संक्रमितों की मौत

ग्वालियर4 घंटे पहले
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कोरोना संक्रमण से मौत के मामले में ग्वालियर के लिए गुरुवार को राहत रही। यहां संक्रमण के चलते कोई मौत नहीं हुई लेकिन 1987 सैंंपल की जांच में 34 नए संक्रमित पाए गए। इलाज के बाद सेहत में सुधार होने के कारण 53 लोगों को अस्पताल से छुट्‌टी दे दी गई।

उधर अंचल के शिवपुरी जिले में कोरोना संक्रमित संतोष दुबे (35) और संजीव कनकने (47) की इलाज के दौरान मौत हो गई। यहां 15 नए लोग संक्रमण का शिकार पाए गए हैं। श्योपुर में 7, भिंड में 3, दतिया में 6 और मुरैना में 3 नए मरीज मिले हैं।

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