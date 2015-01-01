पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Mp
  • Gwalior
  • 4 Jewels Of Gold Weighing Stolen From The Bags Of Women Riding In Tempo, Thieves In Road And Vehicles And Online Thugs Active During Festival Season

त्योहारी सीजन में चोरी की घटनाएं बढ़ी:टेंपो में सवार महिला के बैग से 4 तोला वजनी सोने के जेवरात चोरी , त्योहार के सीजन में सड़क व वाहनों में चोर और ऑनलाइन ठग सक्रिय

ग्वालियर14 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
प्रतिकात्मक फोटो

गोला का मंदिर से कम्पू जा रही एक महिला के बैग से 4 तोला वजनी सोने के गहने चोरी हो गए। घटना गुरुवार रात करीब 8 बजे की है। महिला अपने पति के साथ देर रात शिकायत लेकर कम्पू थाने पहुंची। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है।

पुलिस के अनुसार एसएएफ ग्राउंड रोड की रहने वाली विशाखा पत्नी जितेंद्र तोमर का मायका हनुमान कॉलोनी में है। वह बेटे कार्तिक के साथ गुरुवार को मायके गई थीं। वे रात करीब 8 बजे टेंपो से अपने घर जा रही थीं। उन्होंने सोने की चेन और झाले उतारकर बैग में रख लिए थे।

रास्ते में उनका बैग काटकर चोर सोने के जेवर चोरी कर ले गए। वह केआरजी तिराहे पर टेंपो से उतरीं और इसके बाद घर पहुंची, तब उन्हें चोरी का पता लगा। रात करीब 11 बजे उन्होंने कम्पू थाने में पति के साथ पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई।

ओटीपी पूछकर खाते से 45 हजार रुपए निकाले

एक दुकानदार से ओटीपी पूछकर ठग ने खाते से 45 हजार रुपए निकाल लिए। दुकानदार ने क्राइम ब्रांच में शिकायत की है। जनकगंज के रहने वाले पुरुषोत्तम जैन किराने की दुकान चलाते हैं। उनके मोबाइल पर बुधवार को कॉल आया और उसने कहा कि वह एसबीआई से बोल रहा है। उनका नया डेबिट कार्ड बनना है। इसके लिए मोबाइल पर ओटीपी भेजा गया है।

युवक की जेब से रुपए चोरी

नदीगेट के पास एक युवक की जेब काटकर चोर 43 हजार रुपए चोरी कर ले गए। घटना दो दिन पहले की है। जिस युवक की जेब कटी उसका नाम रामप्रताप सिंह निवासी हजीरा है। उसने इंदरगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें