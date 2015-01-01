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  • 40 Defective Vehicles Are Standing In The Corporation's Workshop, 150 Tons Of Waste Is Not Getting Up Everyday

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दीवाली पर सफाई व्यवस्था लड़खड़ाई:निगम की वर्कशॉप में खड़े हैं 40 खराब वाहन, रोज नहीं उठ पा रहा 150 टन कचरा

ग्वालियरएक घंटा पहले
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  • सभी 66 वार्डों के लोग परेशान

ईको ग्रीन कंपनी से नगर निगम ने भले ही कचरा कलेक्शन वाहन ले लिए हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल नहीं हाे पा रहा है। निगम के वर्कशॉप में खराब बताकर 40 वाहन खड़े कर दिए गए हैं। इन्हें ठीक नहीं किए जाने के कारण शहर के 66 वार्डों से कचरा कलेक्शन नहीं हाे पा रहा है।

दीपावली पर जहां घराें एवं प्रतिष्ठानाें की सफाई के कारण सड़कों एवं बाजारों में कचरा बड़ी मात्रा में फेंका जा रहा है वहीं निगम का अमला रोज इसे उठा नहीं पा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक सुबह से रात 10 बजे निगम कचरा कलेक्शन कर रहा है फिर भी सड़कों पर रोज 150-200 टन कचरा पड़ा रह जाता है।

गाैरतलब है कि शहर में त्याेहार की वजह से राेज औसतन 600-650 टन कचरा निकल रहा है, लेकिन निगम के वाहन राेज 400-450 टन कचरा ही उठा पा रहे हैं। शेष कचरा सड़कों पर पड़ा रहता है। ईको ग्रीन कंपनी से वाहन और स्टाफ लेने के बाद भी निगम कचरा उठाने की क्षमता काे नहीं बढ़ा सका है।

जिम्मेदारों का कहना है कि यदि खराब वाहन ठीक करने के बाद चलाए जाएं ताे समस्या का निराकरण हो जाएगा। गौरतलब है कि अभी निगम की डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन की व्यवस्था 40 प्रतिशत ही अमल में आ पाई है। इस वजह से भी कचरा सड़कों पर फेंका जा रहा है।

वर्कशॉप की समस्या हल, सिस्टम में सुधार होगा
^शहर में कचरा कलेक्शन सिस्टम में लगातार सुधार हो रहा है। वर्कशाॅप की कुछ फाइलें आईं थीं। उन्हें भी स्वीकृत कर दिया है। जल्दी ही वाहनों को ठीक कराने की व्यवस्था में सुधार होगा।
-संदीप माकिन, आयुक्त नगर निगम

ये है बाजारों का हाल

  • दौलतगंज: यहां मंदिर के पास ही कचरे का ढेर पड़ा रहता है। दुकानदार रोज फोन कर निगम में शिकायत करते हैं, फिर भी मनमर्जी से कचरा उठाया जाता है।
  • रोशनीघर: यहां कॉलोनी के साथ बाजार भी है। स्थानीय निवासी संतो बाई कहती हैं कि कचरा उठाने के लिए गाड़ियां राेज नहीं आती है। दीपावली ऐसे में ही मनाना पड़ेगी।
  • शालीमार गार्डन के पास: यहां खंभे की किनारे ही लोग कचरा डाल जाते हैं, क्योंकि कचरा लेने के लिए गाड़ियां नहीं पहुंच रही हैं।
  • गोविंदपुरी मार्ग: जेयू की फार्मेसी अध्ययनशाला के पास खुले में अस्थायी कचरा सेंटर बन गया है। यहां पर गोविंदपुरी में ठेले लगाने वाले खाद्य सामग्री की प्लेट्स आदि को भरकर डाल देते हैं।

वार्ड मॉनीटर सिस्टम ठंडा पड़ा
नगर निगम आयुक्त संदीप माकिन ने 66 वार्डों में कचरा कलेक्शन सिस्टम पर नजर रखने के लिए वार्ड मॉनीटरों को जिम्मेदारी दी थी। इस काम में निगम के अधिकांश अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। सर्दी का मौसम आते ही सिस्टम पूरी तरह से फ्लॉप साबित हाे गया है। यही कारण है कि हर वार्ड में कचरे के ढेर लगे हुए हैं। लाेग कचरा उठवाने के लिए शिकायतें कर रहे हैं।

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