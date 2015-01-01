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अव्यवस्था:शासन से नहीं मिले 5 करोड़ रुपए, निगम ने 18 सड़कों का काम रोका

ग्वालियर2 दिन पहले
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सचिन तेंदुलकर मार्ग

शासन की विशेष निधि से बनने वाली सड़कों का काम नगर निगम ने फिलहाल रोक दिया है। निगम ने उपचुनाव के पहले इन 18 सड़कों का भूमि पूजन सीएम शिवराज सिंह चौहान से करा लिया था। शासन ने इन सड़कों को बनाने के लिए राशि की प्रशासकीय स्वीकृति तो दे दी थी, लेकिन राशि नहीं भेजी। इससे 5 करोड़ की इन सड़कों को नहीं बनाया जाएगा। निगम ने जिन 18 सड़कों का काम रोका है। उनमें शहर के मुख्य मार्गों की सड़कें भी शामिल हैं।

नगर निगम ने उपचुनाव से पहले सड़कों के टेंडर करने के बाद कंपनियों से एग्रीमेंट भी करा लिए थे। उन्हें कार्य करने के आदेश तक दिए जा चुके हैं। दो सड़कों पर काम चल रहा है। सड़कों के नहीं बनाने से लोगों को गड्‌ढे वाली सड़कों से ही गुजरना होगा। सीसीओ प्रेम पचौरी का कहना है कि काम को स्थगित किया गया है।

इन सड़कों के काम रोके
अलकापुरी चौराहे से यशोदा रेसीडेंसी तक, चेतकपुरी से बसंत विहार के कॉर्नर तक, विवेक नगर की गलियों में डामरीकरण, डीडी नगर एफएएच सेक्टर वसीम अहमद वाली गली में डामरीकरण, मुरार के विभिन्न संतरों में डामरीकरण, पंचशील नगर एवं इंद्रमणी नगर में डामरीकरण, मयूर मार्केट की विभिन्न गलियों में डामरीकरण, सिटी सेंटर साइट-1 की गलियों में डामरीकरण, बारादरी चौराहे से शहीद गेट तक सड़क डामरीकरण, सीपी एवं हक्सर काॅलोनी में डामरीकरण, मेहरा काॅलोनी से सचिन तेंदुलकर मार्ग सड़क डामरीकरण, चौड़ीकरण, डिवाइडर एवं नाली निर्माण, आदित्याज होटल से आईटीईएस कॉलेज वाली गली, शीतला सहाय चौराहे से रविशंकर हाॅस्टल होते हुए नाका चंद्रबदनी से मांढरे की माता चौराहे, अशोक काॅलोनी में काल्पी ब्रिज तक, अनुपम नगर एक्सटेशन एवं कैलाश बिहार में डामरीकरण का काम रोक दिया है।।

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