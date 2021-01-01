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उपभोक्ता फाेरम का आदेश:दुकान का नाम लिखे हुए कैरी बैग के बदले 5 रुपए वसूले, अब वी-मार्ट को देनी होगी 2000 रुपए की क्षतिपूर्ति

ग्वालियर2 घंटे पहले
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  • एडवोकेट यश जैन ने 26 जून 2019 को वी- मार्ट से खरीदी थी दो शर्ट

आमतौर पर जब आप शॉपिंग करने के लिए किसी शोरूम या ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं तो बिल में कैरी बैग का भी शुल्क जोड़ लिया जाता है। ऐसे एक मामले में उपभोक्ता फोरम ने वी-मार्ट को ग्राहक से स्टोर का नाम लिखा हुआ कैरी बैग देने के एवज में 5 रुपए शुल्क वसूलना गलत माना। अध्यक्ष अरुण सिंह तोमर की अध्यक्षता वाली पीठ ने एडवोकेट यश जैन के आवेदन को स्वीकार करते हुए वी-मार्ट को 2 हजार रुपए बतौर क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया।

साथ ही कैरी बैग का शुल्क (5 रुपए) वापस करने के साथ प्रकरण व्यय के लिए 500 रुपए देने के भी निर्देश दिया। फोरम ने आदेश में कहा कि वी-मार्ट ने कैरी बैग पर अपने विज्ञापन छपवाया और उसका शुल्क ग्राहक से वसूला, जो कि नियम विरुद्ध है। इसे सेवा में त्रुटि माना जाएगा।

एडवोकेट यश जैन ने बताया कि 26 जून 2019 को उन्होंने वी-मार्ट से दो शर्ट खरीदी थीं। इसके एवज में उन्होंने 1203 रुपए का भुगतान किया। बिल देखने के बाद उन्हें पता चला कि शर्ट की राशि के साथ उनसे कैरी बैग का शुल्क वसूला गया। उन्होंने कंपनी के प्रतिनिधि के समक्ष आपत्ति जताते हुए नोटिस भेजा। जवाब नहीं भेजने पर एडवोकेट यश जैन ने उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज की, जिसे सही पाते हुए उक्त आदेश दिया गया।

बुलट से गोली जैसी आवाज निकालने पर 92 को नोटिस जवाब नहीं देने पर रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस निरस्त होंगे
परिवहन विभाग द्वारा एक साल से बुलट की जांच नहीं की गई। इससे फिर से बुलट मालिक मॉडिफाई साइलेंसर लगाकर सड़कों पर घूम रहे हैं। सबसे अधिक साइलेंसर से गोली की आवाज निकालकर दहशत फैला रहे हैं। एक दिन पूर्व एआरटीओ रिंकू शर्मा द्वारा जारी किए गए वाट्सएप नंबर -94254-15003 पर बुधवार को 92 बुलट मालिकाें की शिकायत पहुंची।

ऐसे लोगों की शिकायत करते हुए शिकायतकर्ताओं ने कहा है कि ऐसी बुलट शहर की सड़कों पर घूम रही हैं जिसके चालक अचानक कभी भी साइलेंसर से बंदूक की गोली की आवाज निकालने लगते हैं, जिससे लोग दहशत में आ जाते हैं। इस मामले में एआरटीओ रिंकू शर्मा का कहना था कि 92 बुलट मालिकाें की शिकायत रजिस्ट्रेशन नंबर सहित मिली है। अब ऐसे वाहन मालिकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए। जवाब नहीं मिलने पर वाहन चालक के रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे वाहन जिनमें हूटर लगे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

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