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  • 7 Private New Rooms Will Be Started For Patients, These Rooms Will Be Combined With 30 Private Rooms

जेएएच का मरीजों को तोहफ़ा:मरीजों के लिए 7 निजी नए कक्ष होंगे शुरू, इन कक्षों को मिलाकर 30 निजी कमरे हो जाएंगे

ग्वालियर6 मिनट पहले
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जेएएच में भर्ती मरीजों को अब निजी कक्ष लेने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। जेएएच प्रशासन जल्द ही सात नए कक्ष और शुरू करने वाला है। इन रूम को मिलाकर जेएएच में अब 30 निजी कक्ष हो जाएंगे।

जेएएच में 8 साल पहले आईसीयू के पहली मंजिल पर सात नए निजी कक्ष बनवाने का काम शुरू किया गया था, बाद में यह काम अटक गया। इसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया।

जेएएच अधीक्षक डॉ. आरकेएस धाकड़ ने अधीक्षक का चार्ज लेने के बाद इन निजी कक्षों को जल्द शुरू करने की बात कही थी। इसके बाद उन्होंने पीडब्ल्यूडी को बुलाकर स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि ये कक्ष जल्द ही तैयार किए जाएं।

अब इन कक्षों का काम पूरा हो गया है। फिनिशिंग का काम अंतिम चरण में है। डॉ. धाकड़ का कहना है कि दीपावली के बाद ये नए कमरे भी मरीजों को देना प्रारंभ कर दिए जाएंगे। नए कमरे शुरू हो जाने के बाद यहां आईसीयू में निजी कक्षों की संख्या 30 हो जाएगी। इससे जहां मरीज लाभांवित होंगे वहीं अस्पताल को भी आय होगी।

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