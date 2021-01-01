पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Mp
  • Gwalior
  • A Little Negligence Falls On The Young Man, 89 Thousand Rupees Have Been Withdrawn From The Account

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

हरियाणा का धोखेबाज गैंग पकड़ाया:एटीएम से कैश निकालने के लिए युवक ने ली महिला की मदद, कार्ड बदल कर निकाल लिए 89 हजार रुपए

ग्वालियरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
मोबाइल सेंटर के बाहर सीसीटीवी कैमरे में ठग युवती दुकान के अंदर जाती हुई दिख रही है। - Dainik Bhaskar
मोबाइल सेंटर के बाहर सीसीटीवी कैमरे में ठग युवती दुकान के अंदर जाती हुई दिख रही है।
  • 20 जनवरी को मुरार के बारादरी चौराहा की घटना, सोमवार को मामला दर्ज
  • चोरी करने वाली गैंग शिवपुरी में पकड़ी गई है

एटीएम से कैश निकालने आए टैक्सी ड्राइवर को जरा सी लापरवाही भारी पड़ गई। पीछे एटीएम में खड़ी में युवती ने मदद करने के बहाने कार्ड ही बदल दिया। जब युवक घर पहुंचा, तो धड़ाधड़ मैसेज आने शुरू हो गए। ठगों ने 45 हजार रुपए कैश निकाल लिया। लिमिट पूरी होने के बाद आराेपियों ने बाजार से दो मोबाइल भी खरीदे। इसका भुगतान भी एटीएम कार्ड से किया गया। कुल 89 हजार रुपए खाते से निकाले गए हैं। घटना 20 जनवरी मुरार के बारादरी चौराहा की है। उस समय पुलिस ने आवेदन लेकर मामला जांच में लिया था।

रविवार शाम शिवपुरी की कोतवाली थाना पुलिस ने तीन सदस्यीय गिरोह पकड़ा है। गिरोह में एक युवती भी है। इसी तरह की युवती इस वारदात में भी शामिल रही थी। मामले का शिवपुरी में खुलासा होने के बाद सोमवार को मुरार पुलिस ने आवेदन से जांच कर एफआईआर दर्ज कर ली है।

एटीएम ठगी का फरियादी राकेश, 20 जनवरी को इनके साथ घटना हुई थी।
एटीएम ठगी का फरियादी राकेश, 20 जनवरी को इनके साथ घटना हुई थी।

यह है पूरी घटना

मुरार थाना क्षेत्र के त्यागी नगर निवासी राकेश शर्मा पुत्र रामनारायण शर्मा ड्राइवर है। वह ट्रैवल्स एजेंसी की गाड़ियां चलाते हैं। 20 जनवरी की शाम करीब साढ़े छह बजे वह रुपए निकालने के लिए बारादरी स्थित एटीएम पहुंचे। उन्हें पांच हजार रुपए निकालने थे। प्रयास के बाद भी जब रुपए नहीं निकले, तो वहां खड़ी युवती ने मदद करने के लिए कहा। कुछ देर प्रयास किया और कार्ड निकालकर राकेश को दे दिया। इसके बाद वह घर लौट आए। इसके बाद मोबाइल पर मैसेज आना शुरू हो गए। मैसेज में एटीएम से कैश निकालने की सूचना थी। पहले 45 हजार रुपए कैश और 42 हजार रुपए के मोबाइल खरीदने के मैसेज आए थे।

मोबाइल शॉप से मिले थे फुटेज

ठगों ने खाते से 45 हजार रुपए निकालने के बाद उसके एटीएम कार्ड की मदद से मुरार स्थित गोस्वामी मोबाइल सेंटर से 21-21 हजार रुपए के दो मोबाइल खरीदे। इसके अलावा दो हजार रुपए शिव शक्ति ट्रेडिंग पर किसी भुगतान के ट्रांसफर किए। जब शॉपिंग का मैसेज आया, तो अगले दिन राकेश मोबाइल शॉप पर पहुंचा। वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में वही लड़की दिखी है, जिसने एटीएम कार्ड बदला था और उसके साथ युवक भी दिखा है। फुटेज मुरार पुलिस को दिए गए।

शिवपुरी में पकड़ी गई हरियाणा की गैंग

मामले में शिवपुरी की कोतवाली थाना पुलिस ने तीन सदस्यीय गैंग को पकड़ा है। इनकी पहचान तसलीम खान, आसिफ खान और पूनम निवासी हरियाणा के रूप में हुई है। पुलिस पूछताछ में पता चला है कि अभी तक गिरोह कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। शिवपुरी में पिछले माह हुई रिटायर्ड शिक्षक व पुलिस जवान से हुई डेढ़ लाख की ठगी का खुलासा भी हुआ है। मामले में शिवपुरी से सूचना मिलने के बाद मुरार पुलिस ने मामला दर्ज किया हैँ। कोतवाली थाना प्रभारी बादाम सिंह का कहना है कि गिरोह से काफी मात्रा में एटीएम कार्ड मिले हैं। फिलहाल पूछताछ की जा रही है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंइस बार नई ट्रेन की घोषणा नहीं, पुराने 'नेशनल रेल प्लान 2030' को ही दोहराया - बजट 2021 - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser