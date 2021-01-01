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  • After 7 Years, The Corporation's Budget Will Be 900 Crores, Cuts In The Items Of City Development, No Restrictions On Own Expenses

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नगर निगम बजट:7 साल बाद 900 करोड़ का होगा निगम का बजट, शहर विकास की मदों में कटौती, खुद के खर्चों पर रोक नहीं

ग्वालियर2 घंटे पहले
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  • जनकार्य के बजट में 25% तक की कटौती की तैयारी

महापौर के बिना दूसरी बार प्रशासक नगर निगम का बजट पास करेंगे। वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में काफी कटौती कर प्रस्तावित बजट 900-950 करोड़ रुपए के आसपास करने का प्रयास किया जा रहा है। निगम का इससे पहले बजट साल 2013-2014 में रहा था। इसके दो साल बाद बजट लगातार ऊपर की और बढ़ता चला गया। इस बार के प्रस्तावित बजट में 10-25 प्रतिशत तक की कटौती का अनुमान रखा जा रहा है।

अधिकारियों ने शहर विकास के प्रावधानों में तो कटौती की चर्चा की है, लेकिन निगम के खर्चों में कटौती को लेकर कोई प्रयास नहीं किए गए। बजट में कटौती के पीछे जिम्मेदारों का तर्क है कि शहर में चल रहीं अमृत योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतिम चरण में हैं। ऐसे में इनकी मदों में राशि नहीं रहेगी। चंबल प्राेजेक्ट के लिए बजट प्रस्तावित किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल इसका प्रावधान नहीं किया गया है। बजट को लेकर निगम अधिकारी जल्द एक बैठक आयोजित करेंगे, जिसमें बजट को अंतिम रूप दिया जाएगा। निगम विधान के अनुसार अक्टूबर से बजट की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जनवरी की शुरुआत में आयुक्त अपना बजट तैयार कर मेयर-इन-काउंसिल की ओर भेजते हैं।

निगम...कब कितना बजट

इन पर चल सकती है कैंची
जनकार्य: शहर विकास से जुड़े काम जिनमें सड़क सहित अन्य निर्माण कार्य व पार्क आदि शामिल हैं। इसका बजट 150 करोड़ करने की तैयारी है, जो पिछले साल की तुलना में 25% कम होगा। खास बात यह है कि इस बार शहर की सड़कों की स्थिति ज्यादा खराब है।
प्रधानमंत्री आवास: अधिकारियों ने 110 करोड़ मांगे हैं। इसमें दस प्रतिशत कटौती हो सकती है।
अमृत प्रोजेक्ट: प्रोजेक्ट का काम अंतिम चरणों में है। दो-तीन महीने और आगे खींचने की उम्मीद को देखते हुए 50-60 करोड़ का प्रावधान किया जा सकता है।

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