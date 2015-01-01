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प्लाज्मा गैंग उजागर:मिलावटी खून व प्लाज्मा बेचकर अजय ने 10 लाख की एफडी कराई, प्लाट भी खरीदा

ग्वालियर41 मिनट पहले
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प्लाज्मा बैग (लाल निशान) व ब्लड बैग, जिसमें प्लाज्मा दिया गया। (फाइल फोटो)
  • प्रशासन के टारगेट पर आरोपी, जल्द होगी कार्रवाई

पानी मिलाकर घटिया खून और प्लाज्मा बेचकर काली कमाई करने वाले आरोपी अजय शंकर त्यागी ने 10 लाख रुपए की एफडी बैंक में कराई। इसके अलावा 1 हजार वर्गफीट का प्लॉट भी काली कमाई से खरीदा। इसकी जानकारी पुलिस ने बैंक और नगर निगम से मांगी है। प्लाॅट पर अगर निर्माण कार्य होगा तो उसे भी तोड़ा जाएगा। उसकी संपत्ति राजसात करने की तैयारी भी प्रशासन ने कर ली है।

एसपी अमित सांघी ने बताया कि घटिया खून और प्लाज्मा बेचने वाले अजय से पूछताछ में खुलासा हुआ कि वह तीन साल से लैब टेक्नीशियन देवेंद्र गुप्ता के साथ मिलकर यह काम कर रहा है। खून बेचकर उसे मोटा पैसा मिलता था, इससे उसने 10 लाख रुपए की एफडी कराई थी। पूछताछ में यह बात सामने आने के बाद बैंक से इसकी जानकारी मांगी है।

वहीं विक्की फैक्ट्री के पास 1 हजार वर्गफीट का प्लॉट भी उसने खरीदा। जिस पर मकान बनवाने की तैयारी वह कर रहा था। उसने नई बुलट भी खरीदी थी। वह किराए के मकान में रहकर डिस्टिल्ड वाटर मिलाकर घटिया प्लाज्मा और खून बनाता था। मकान मालिक और परिजनों को शक न हो इसलिए खुद को जेएएच का कर्मचारी बताता था।

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