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हाई अलर्ट के बीच वारदात:एटीएम में लगे सीसीटीवी पर केमिकल स्प्रे किया, फिर मशीन ताेड़कर कैश निकालने की कोशिश

ग्वालियरएक घंटा पहले
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पाटनकर बाजार स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र के इसी एटीएम पर चोरी का प्रयास हुआ है। - Dainik Bhaskar
पाटनकर बाजार स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र के इसी एटीएम पर चोरी का प्रयास हुआ है।
  • मंगलवार को कैश फिल करने पहुंची टीम को पता लगी घटना, पाटनकर बाजार की घटना

गणतंत्र दिवस में हाई अलर्ट के बीच बदमाशों ने एटीएम लूटने की कोशिश की। वारदात से पहले बदमाशों ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे पर केमिकल छिड़ककर उसे बेकार कर दिया। इसके बाद मशीन का गेट तोड़ दिया। अच्छी बात यह रही कि बदमाश रुपए ले जाने में सफल नहीं हो सके। घटना का पता मंगलवार को उस समय लगा, जब एटीएम में कैश फिल करने पहुंची टीम ने मशीन टूटी देखी। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल की जांच की। इंदरगंज थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बैंक प्रबंधन ने भी हेड ऑफिस से फुटेज मंगाए हैं।

घटनास्थल की जांच के बाद एटीएम को बंद कर दिया है। अब बैंक के एक्सपर्ट की टीम मामले की जांच करेगी।
घटनास्थल की जांच के बाद एटीएम को बंद कर दिया है। अब बैंक के एक्सपर्ट की टीम मामले की जांच करेगी।

इंदरगंज थाना क्षेत्र स्थित पाटनकर बाजार में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ब्रांच है। बैंक के बाहर ही एटीएम बना है। मंगलवार को जब एटीएम में कैश फिल करने के लिए बैंक की टीम पहुंची, तो देखा कि एटीएम का गेट खुला है। अंदर मशीन के बाहर का स्ट्रक्चर टूटा पड़ा है। यह देखते ही टीम समझ गई कि एटीएम में किसी ने चोरी या लूट करने की कोशिश की है। तत्काल इंदरगंज थाना पुलिस और बैंक प्रबंधन को सूचना दी। पुलिस और बैंक प्रबंधन मौके पर पहुंचे।

कैमरे पर किया था केमिकल का स्प्रे

वारदात से पहले बदमाशों ने बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे पर केमिकल छिड़का था। स्प्रे में कोई चिपचिपा पदार्थ लगा था। इससे साफ है कि बदमाश काफी शातिर थे। इसके अलावा उन्होंने एटीएम के बाहर कवर को तोड़ भी दिया था, लेकिन वह अंदर चेस्ट तक नहीं पहुंच सके। इस बीच ऐसा कुछ हुआ होगा कि बदमाश एटीएम को उसी हालत में छोड़कर भाग गए। एक्सपर्ट ने जब एटीएम अंदर से सुरक्षित होने की बात कही, तब पुलिस और बैंक प्रबंधन की जान में जान आई।

22 जनवरी को भरा था कैश

बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एटीएम में इससे आखिरी बार 22 जनवरी को कैश फिल किया गया था। पुलिस की मानें, तो घटना के समय बैंक से 2 से 3 लाख रुपए होने का पता लगा है। क्योंकि मंगलवार को वापस कैश फिल करने की जरूरत पड़ गई थी।

हेड ऑफिस से मंगाए फुटेज

बदमाश कौन थे और उन्होंने यहां क्या-क्या किया है, इसका पता लगाने के लिए बैंक प्रबंधन ने मुख्यालय से सीसीटीवी के फुटेज मंगाए हैं। फुटेज से पता चलेगा कि बदमाश कब आए थे और कितनी संख्या में थे। संभव है कि स्प्रे के बाद का कुछ भी सीन रिकॉर्ड नहीं हो पाया होगा।

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