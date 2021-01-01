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कॉलेज की मान्यता हो सकती है रद्द:भगवत सहाय कॉलेज ने यूजीसी को नहीं दिया 76 लाख की ग्रांट का हिसाब

ग्वालियर3 घंटे पहले
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विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कॉलेजों में विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए अनुदान देता है। कॉलेजों में अनुदान से कार्यक्रम आयोजित करवाने के बाद उसका हिसाब आयोग यूजीसी को भेजना होता था लेकिन उपनगर ग्वालियर के डॉ. भगवत सहाय कॉलेज ने दो योजनाओं के अनुदान से 10 साल में मिली 76 लाख रुपए की ग्रांट से आयोजित कार्यक्रमों का लेखा-जोखा नहीं भेजा है। इसके बाद यूजीसी के शिक्षा अधिकारी ने आयुक्त उच्च शिक्षा को पत्र भेजकर कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखा है। अगर कार्रवाई हुई तो कॉलेज की मान्यता तक निरस्त की जा सकती है।

इसके बाद से ही काॅलेज प्रबंधन ने पुराने हिसाब के दस्तावेज तलाश करना शुरू कर दिए हैं। हालांकि प्रबंधन का कहना है कि हिसाब पहले ही भेजा जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद कुछ भी अप्राप्त होगा तो उसको दोबारा भेजे जाने की तैयारी की जा रही है। इस मामले में कॉलेज की प्राचार्य डाॅ. शुक्ला ओझा का कहना है कि ग्रांट से कॉलेज में सेमिनार जैसे आयोजन किए गए थे, इनका हिसाब भी यूजीसी को तत्कालीन प्रबंधन द्वारा भेजा गया था। फिर भी इससे संबंधित जानकारी जुटाई जा रही है अगर यूजीसी को कुछ अप्राप्त है वह भेजा जाएगा।

11वीं और 12वीं योजना के तहत मिली थी ग्रांट
यूजीसी की ग्याहरवीं योजना वर्ष 2007 से 2011 और बारहवीं योजना 2012 से 2017 के तहत डॉ. भगवत सहाय कॉलेज को 76 लाख रुपए विभिन्न शैक्षणिक आयोजनों के लिए दिए गए थे, जिनमें विभिन्न विषयों के सेमीनार आयोजित करवाना थे, इसमें छात्राें की भागीदारी करवाना थी। इसके अलावा रिसर्च कार्यक्रम भी किए जाना थे। कॉलेजों ने इस दौरान हुए आयोजनों में कितनी ग्रांट का उपयोग हुआ है, इसकी जानकारी यूजीसी को नहीं भेजी।

इसको लेकर यूजीसी के शिक्षा अधिकारी प्रशांत द्विवेदी ने आयुक्त उच्च शिक्षा को पत्र भेजा है कि कई बार पत्राचार करने के बाद भी कॉलेज की ओर से जानकारी नहीं भेजी गई है। अगर ग्रांट का उपयोग नहीं किया गया है तो भी ब्याज सहित उसे वापस किया जाना था लेकिन ऐसा भी नहीं किया गया। इसमें आयुक्त ने नियमानुसार कॉलेज की मान्यता रद करने के साथ दंडात्मक कार्यवाही केे लिए भी लिखा गया है।

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