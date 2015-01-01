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अवैध वसूली करने वाले मीटर रीडर पर एफआईआर:4317 यूनिट का बिल दिया, राशि कम करने के लिए मांगी 20 हजार की रिश्वत

ग्वालियर4 घंटे पहले
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बिजली कंपनी के मीटर की रीडिंग लेने वाले रीडर द्वारा 20 हजार रुपए की रिश्वत मांगने का मामला सामने आया है। मीटर रीडर ने फूलबाग की रहने वाली एक महिला के घर के बाहर लगे मीटर की दस महीने तक रीडिंग नहीं ली। इसके बाद एक साथ उसे दस महीने का बिल थमा दिया। लाखों रुपए का बिल देने के बाद इसकी राशि कम करने के लिए 20 हजार रुपए की रिश्वत मांगी। महिला ने रीडर की रिकॉर्डिंग के साथ बिजली कंपनी के जोन कार्यालय में शिकायत की। इसकी जांच जब अफसरों की तो रीडर का कारनामा सामने आया। इसके बाद पड़ाव थाने में रीडर और सुपरवाइजर पर बिजली कंपनी के अफसरों ने एफआईआर दर्ज कराई।

पुलिस के मुताबिक द्वारिकापुरी निवासी क्रांति देवी ने बिजली कंपनी के फूलबाग जोन कार्यालय में शिकायत की थी कि उनके यहां मीटर की रीडिंग लेने के लिए रीडर अजीत राजावत आता है। वह दस महीने से रीडिंग लेने नहीं आया। अगस्त में उसने एक साथ 4317 यूनिट का बिल उन्हें थमा दिया। इतना बिल देखकर महिला ने कहा कि एक साथ वह कहां से पैसा जमा करेंगी।

अजीत ने कहा कि वह बड़े अफसरों से बात कर बिल की राशि 20 हजार रुपए में कम करवा देगा। उसने रिश्वत मांगी तो इसकी शिकायत महिला ने जोन कार्यालय में की। इसकी जांच कंपनी के अफसरों ने की। जांच में रिश्वत मांगने की पुष्टि होने पर रीडर अजीत राजावत और सुपरवाइजर रवि अग्रवाल पर एफआईआर दर्ज की गई। यहां बता दें कि यह दोनों फीडबैक इंफ्रा लिमिटेड के कर्मचारी हैं।

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