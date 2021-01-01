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ब्लैकमेलिंग:डेटिंग एप पर व्यापारी से दोस्ती कर अश्लील बातें की फिर करने लगी ब्लैकमेल

ग्वालियर2 घंटे पहले
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प्रतिकात्मक फोटो - Dainik Bhaskar
प्रतिकात्मक फोटो
  • रिकॉर्डिंग वायरल करने की धमकी दी

महाराजपुरा इलाके के रहने वाला एक व्यापारी डेटिंग एप डाउनलोड करके ब्लैकमेलरों के चंगुल में फंस गया। उसने 15 दिन पहले एप डाउनलोड किया था। इससे मिले नंबर पर उसने एक युवती से फोन पर बात शुरू कर दी।

कुछ ही दिन में दोनों के बीच अश्लील बात होने लगी, लेकिन युवती ने यह बातचीत रिकॉर्ड कर ली। वह अब व्यापारी को रिकॉर्डिंग वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रही है। व्यापारी ने पहले तो बदनामी के डर से उसने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन जब युवती ने 50 हजार रुपए मांगे तो शिकायत पुलिस से की।

भिंड रोड स्थित दीनदयाल नगर के रहने वाले भानु (परिवर्तित नाम) पेशे से व्यापारी हैं। उनकी महाराजपुरा इलाके में पशु आहार की दुकान है। झगड़े के चलते वह अपनी पत्नी से अलग रहता है। पत्नी मायके में रहती है। करीब 15 दिन पहले वह अपनी फेसबुक चला रहा था, तभी एक पोस्ट पर उसकी नजर पड़ी। यह एक डेटिंग एप की पोस्ट थी।

इस पर क्लिक किया तो डाउनलोड की लिंक खुली। उसने एप डाउनलोड कर लिया। एप में ही उसे दोस्ती के लिए एक ऑप्शन मिला, जिसमें उसने क्लिक किया तो कुछ नंबर मिले। उसने एक नंबर पर कॉल किया। युवती से उसकी बात शुरू हो गई। रिस्पांस मिलने पर वह दिन-रात बात करने लगा लेकिन युवती ने बातचीत की रिकॉर्डिंग कर ली।

जिस युवती से वह बात करता था, उसने अपने पिता के बीमार होने की बात कहकर 5 हजार रुपए उधार मांगे, जाे कि व्यापारी ने दे दिए। इसके बाद और रुपए मांगे। जब उसने रुपए नहीं दिए तो रिकॉर्डिंग वॉट्सएप पर भेजी और उन्हें वायरल करने की धमकी दी। आखिर में व्यापारी ने एसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायत की। पुलिस उस मोबाइल नंबर के आधार पर जांच कर रही है, जो युवती का बताया गया है।

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