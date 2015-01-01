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फायरिंग:उधार दिए रुपए मांगे तो किराना कारोबारी पर चलाई गोली, बाल-बाल बची जान

ग्वालियर3 घंटे पहले
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महाराजपुरा इलाके के एक किराना कारोबारी वीरेंद्र सिंह पर शुक्रवार रात अजीत गुर्जर निवासी महाराजपुरा ने फायरिंग कर दी। किराना काराेबारी ने अपने रुपए उससे वापस मांगे थे। गोली कारोबारी के कान के बगल से निकल गई। वहीं थाटीपुर स्थित मयूर मार्केट में अरविंद यादव की फैशन क्लब के नाम से कपड़े की दुकान है।

बीती रात चोरों ने दुकान के ताले तोड़कर करीब 1 लाख रुपए कीमत के कपड़े चोरी कर लिए। चोरों ने महज 10 मिनट में पूरी घटना को अंजाम दिया। सीसीटीवी कैमरे में चोरों के चेहरे नजर जाए हैं। उधर, उपनगर ग्वालियर के जगनापुरा में सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर पथराव किया। अनिल और जसवंत ने थाने में एक-दूसरे की शिकायत की है।

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