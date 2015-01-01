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षड्यंत्र:महिला को लाखों का लालच देकर बुलाया, अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर कहा- कारोबारी पर लगाओ आरोप

ग्वालियर4 घंटे पहले
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  • दुष्कर्म की झूठी एफआईआर कराने रचा, एक टीआई, तीन डॉक्टर सहित छह पर मामला दर्ज

शहर के ऑटोमोबाइल कारोबारी मोहनकांत समाधिया के बेटे कुलदीप समाधिया को दुष्कर्म के मामले में फंसाने का षड्यंत्र रच रही गैंग बेनकाब हुई है। ऑटोमोबाइल कारोबारी के यहां काम करने वाली ही एक महिला कर्मचारी को लाखों का लालच देकर इस गैंग में शामिल सदस्यों ने गुना से ग्वालियर बुलाया, फिर कपड़े बदलते समय उसकी फोटो खींच ली। इन्हें वायरल करने की धमकी देकर ऑटोमोबाइल कारोबारी पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कराने के लिए दबाव बनाया।

महिला कर्मचारी किसी तरह इनके चंगुल से छूट आई, इसके बाद भी उसे फोन पर धमकियां मिल रही थीं। जिस पर उसने गुना के सिटी कोतवाली थाने में शून्य पर मामला दर्ज कराया। यह पूरा घटनाक्रम ग्वालियर के सिटी सेंटर इलाके का है, इसलिए केस डायरी ग्वालियर पहुंची और यूनिवर्सिटी थाने में आरोपियों पर गुरुवार को एफआईआर दर्ज की गई। महिला कर्मचारी का आरोप है कि इस गैंग में वह महिला भी शामिल है, जिसने मोहनकांत समाधिया पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। इसके अलावा एक टीआई ने भी उस पर एफआईआर करने के लिए दबाव बनाया। पुलिस ने टीआई और मोहनकांत समाधिया पर एफआईआर कराने वाली महिला सहित छह लोगों पर एफआईआर दर्ज की है।

टीआई यूनिवर्सिटी रामनरेश यादव ने बताया कि ऑटोमोबाइल कारोबारी मोहनकांत समाधिया के बेटे कुलदीप समाधिया का गुना में शोरूम है। यहां एक युवती काम करती है। युवती के पास 4 दिसंबर को उस महिला का कॉल गया, जिस महिला ने कुछ दिन पहले मोहनकांत समाधिया पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। युवती की बहन कुछ दिन पहले सड़क हादसे में घायल हो गई थी। उसकी रीढ़ की हड्‌डी का ऑपरेशन होना है। इसके लिए युवती को पैसों की जरूरत है। 4 दिसंबर को कॉल कर महिला ने युवती से पैसों की जरूरत के बारे में पूछा। फिर उसे मिलने के लिए ग्वालियर बुलाया।

यहां युवती को बताया कि अगर वह कुलदीप पर दुष्कर्म का मामला दर्ज करा देगी तो उसे लाखों रुपए मिलेंगे। जब युवती ने इनकार किया तो बुलाने वाली महिला ने उसके अश्लील फोटो खींच लिए। इसे वायरल करने की धमकी देकर एफआईआर के लिए दबाव बनाया। यहां टीआई सुनील शर्मा, डॉ. वीके सूरी, गुरुदयाल कुकरेजा, डॉ. गौरव भटनागर, डॉ. गौरव गुप्ता भी मौजूद थे। इन लोगों ने जब धमकाया तो युवती यहां से निकल गई। गुना के सिटी कोतवाली थाने में शून्य पर इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। केस डायरी गुरुवार को ग्वालियर पहुंची, इसके बाद यूनिवर्सिटी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की।

बात न मानने पर युवती को दी जान से मारने की धमकी
महिला ने युवती से कहा कि दुष्कर्म की पुष्टि के लिए डॉक्टर के साथ उसे सोना होगा। इन लोगों ने यह भी कहा कि उनके संपर्क कई बड़े लोगों से है। युवती को लालच दिया कि इन लोगों से संपर्क कराकर उसे लाखों रुपए की कमाई कराएंगे। जब युवती नहीं मानी तो जान से मारने की धमकी भी देने लगे।

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