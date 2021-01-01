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कटौती से मिलेगी राहत:11 स्थानों के ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाई जाएगी

ग्वालियर3 घंटे पहले
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गर्मियों में होने वाली बिजली कटौती से इस बार शहर के उपभोक्ताओं को कुछ राहत मिल सकती है। दरअसल बिजली कंपनी शहर में ऐसे ट्रांसफॉर्मरों की क्षमता बढ़ाने की प्लानिंग कर रही है, जिन पर पहले से ही अतिरिक्त विद्युत भार के चलते वे आए दिन फॉल्ट होते हैं या फिर ट्रिपिंग रोकने के लिए उन इलाकों की बिजली कुछ देर के लिए बंद करना पड़ती है।

इस बार ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के निर्देश पर शहर के 11 इलाकों में पावर ट्रांसफॉर्मरों की क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।

इन इलाकों में बढ़ेगी क्षमता: बारादरी, सीपी कॉलोनी, दर्पण कॉलोनी, सिकंदर कंपू, साइंस कॉलेज का क्षेत्र, गिरवाई, फूलबाग, सिंधी कॉलोनी, बिरला नगर, डीडी नगर, गोल पहाड़िया।

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