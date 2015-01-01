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प्रवेश प्रक्रिया:मेडिकल कॉलेजों में च्वॉइस भरना शुरू 19 को पहले चरण की सीट होंगी आवंटित

ग्वालियरएक घंटा पहले
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प्रदेश के शासकीय व अशासकीय मेडिकल व डेंटल कॉलेज में यूजी के प्रवेश के लिए संचालक चिकित्सा शिक्षा ने नीट की रैंक के आधार पर प्रदेश की मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। कॉलेजों के लिए होने वाली राज्य संयुक्त काउंसिलिंग के लिए च्वॉइस भरने और लॉक करने की शुरुआत हो चुकी है।

यह प्रक्रिया 15 नवंबर तक चलेगी। पहले चरण में केवल प्रदेश के मूल निवासी विद्यार्थी ही च्वॉइस भर सकेंगे। 19 नवंबर को पहला चरण होगा। प्रदेश के मेडिकल और डेंटल कॉलेज की सीट मैट्रिक्स जारी कर दी है। जीआर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 180 सीट हैं। दतिया मेडिकल कॉलेज में 120 और शिवपुरी में 100 सीट हैं। इनमें ऑल इंडिया कोटे की सीट भी शामिल हैं।

5 से शुरू होगा दूसरा चरण
मेडिकल कॉलेजों की खाली सीटों पर प्रवेश के लिए दूसरा चरण 5 दिसंबर से शुरू होगा। 5 से लेकर 8 दिसंबर तक च्वॉइस भरने और लॉक करने की प्रक्रिया चलेगी। 11 दिसंबर को सीटों का आवंटन होगा। मॉपअप राउंड के लिए 14 दिसंबर से पंजीयन की शुरुआत होगी। 29 दिसंबर से कॉलेज लेवल पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी।

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