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अटल स्मारक की जगह हाेगी तय:स्मार्ट सिटी के कामों का निरीक्षण करेंगे सीएम

ग्वालियर3 घंटे पहले
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तीन दिन बाद 7 फरवरी को ग्वालियर दौरे पर आ रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शहर में चल रहे निर्माण कार्यों की गति और गुणवत्ता देखने सड़कों पर निकलेंगे। वे कंपू पर निर्माणाधीन एक हजार बिस्तर के अस्पताल और महाराज बाड़े पर चल रहे स्मार्ट सिटी के काम देखने जाएंगे। पूरे हो चुके निर्माण कार्यों का लोकार्पण भी इस दौरान सीएम से कराया जाएगा और वे फूलबाग मैदान में होने वाले एक कार्यक्रम में लोकार्पण-भूमिपूजन करेंगे।

प्रस्तावित दौरे के अनुसार, सीएम उस दिन करीब 6 घंटे शहर में रहेंगे। श्री चौहान विजन डॉक्यूमेंट को लेकर भी अफसरों से चर्चा करेंग। इस दौरान कई विकास कार्यों को स्वीकृति मिलने की उम्मीद है।

सिरोल पर फाइनल होगा अटल स्मारक: पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृृति में प्रस्तावित अटल स्मारक की जगह 7 फरवरी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान फाइनल कर सकते हैं।

एलिवेटेड रोड प्रस्ताव पर स्वीकृति की उम्मीद: स्वर्ण रेखा नदी पर प्रस्तावित एलिवेटेड रोड को भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की स्वीकृति मिल सकती है। इसके लिए लोक निर्माण विभाग के सेतु संभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है।

कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद बैठक

  • 7 फरवरी को सुबह 11 बजे राजकीय विमान से ग्वालियर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे।
  • इसके बाद वे दीनदयाल एक्सप्रेस, स्मार्ट सिटी बसों और अति कुपोषित बच्चों को इंदौर ले जाने वाली बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।
  • मुख्यमंत्री सुबह 11.45 बजे मोतीमहल स्थित संभागीय आयुक्त कार्यालय के मान सभागार पहुंचेंगे। वहां वे शहर विकास के कार्यों की समीक्षा करने के साथ विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा करेंगे।
  • दोपहर 2.10 बजे मुख्यमंत्री महाराज बाड़े पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टों का भूमिपूजन करने के साथ डिजिटल म्यूजियम का अवलोकन भी करेंगे।
  • मुख्यमंत्री दोपहर 3 बजे फूलबाग मैदान में विकास कार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजन कर हितग्राहियों को हित लाभ वितरण करेंगे।
  • शाम को वे सिरोल पहाड़ी पहुंचकर अटल स्मारक के लिए जगह देखेंगे और उसके बाद एयरपोर्ट पर प्रतिनिधि मंडलों के प्रतिनिधियों से मिलकर भोपाल रवाना होंगे।
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