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शहरी विकास पर फोकस:7 को 1 घंटे बाड़े पर रुकेंगे सीएम, स्मार्ट सिटी की नई बसों को दिखाएंगे हरी झंडी

ग्वालियर2 दिन पहले
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फरवरी को 5 घंटे से ज्यादा समय तक शहर में रहेंगे सीएम शिवराज । - Dainik Bhaskar
फरवरी को 5 घंटे से ज्यादा समय तक शहर में रहेंगे सीएम शिवराज ।
  • कल नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त आएंगे

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 7 फरवरी को 5 घंटे से ज्यादा समय तक शहर में रहेंगे। उनकी इस यात्रा का फोकस शहरी विकास है। इस कारण नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त 3 फरवरी को ग्वालियर आएंगे। प्रमुख सचिव के भी आने की खबर है। दोनों अधिकारी छह घंटे मैराथन बैठक लेकर उन स्थानों का भ्रमण भी करेंगे, जहां मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। सोमवार को मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक अधिकारी व भाजपा नेता फूलबाग पहुंचे।

सभी ने 7 फरवरी को अपराह्न 3 बजे मैदान में होने वाले विकास कार्यों के लोकार्पण कार्यक्रम के बारे में चर्चा की। बताया जाता है कि सीएम श्री चौहान सुबह 11 बजे विमानतल पर उतरेंगे अाैर चुनिंदा लोगों से मुलाकात के बाद मोतीमहल पहुंचेंगे। यहां पर विकास कार्यों की समीक्षा होगी और सरकारी योजनाओं के स्टॉल का निरीक्षण करेंगे।

श्री चौहान दीनदयाल एक्सप्रेस, स्मार्ट सिटी बसों और अति कुपोषित बच्चों को इंदौर ले जाने वाली बस को हरी झंडी भी दिखाएंगे। दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री बाड़ा पहुंचकर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के कामों का भूमिपूजन करेंगे तथा डिजिटल म्यूजियम देखेंगे। श्री चौहान अटल स्मारक के लिए जगह देखने सिरोल पहाड़ी भी जा सकते हैं। वे सिटी सेंटर में आरोग्य धाम का अवलोकन भी करेंगे।

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