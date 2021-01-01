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खुलेआम गुंडागर्दी:कोचिंग संचालक को होटल में घुसकर पीटा, तोड़फोड़ भी की, वीडियो हुआ वायरल

ग्वालियर16 मिनट पहले
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कोचिंग संचलाक राहुल को होटल में घुसकर मारपीट करते हमलावर, चार पर हुई है FIR - Dainik Bhaskar
कोचिंग संचलाक राहुल को होटल में घुसकर मारपीट करते हमलावर, चार पर हुई है FIR
  • माधवगंज के रॉक्सीपुल के पास की घटना
  • गुरुवार सुबह सोशल मीडिया वायरल हो रहा वीडियो

एक कोचिंग संचालक को होटल में घुसकर पीटने और तोड़फोड़ का वीडियो गुरुवार सुबह सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 59 सेकंड के वीडियो में चार युवक कोचिंग संचालक को पीटते हुए और तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं। यह घटना बुधवार शाम शहर के रॉक्सीपुल के पास की बताई जा रही है। माधवगंज में मारपीट का मामला भी दर्ज है। अभी हमलावर फरार हैं।

माधवगंज थाना क्षेत्र के गुढ़ा निवासी राहुल कंषाना पुत्र बृजपाल कंषाना कोचिंग संचालक है। रॉक्सीपुल पर उनकी एएस एकेडमी के नाम से कोचिंग है। बुधवार शाम वह अपनी कोचिंग पर बैठे थे, तभी वहां कोचिंग के बाहर भूपेन्द्र उर्फ भूरा, रामलखन, प्रिंस, हिमांशु तथा उनके साथी गालियां देकर शोर मचा रहे थे। काफी देर तक लगातार शोर मचाते रहे तो राहुल बाहर आया और उन्हें समझाने का प्रयास किया। इस पर युवक विवाद करने लगे। विवाद बढ़ता देखकर राहुल वहां से पास ही स्थित चाय पीने के लिए होटल में चला आया।।

होटल में घुसकर पीटा, तोड़फोड़ की

राहुल चाय के होटल पर पहुंचा ही था कि तभी यह सभी युवक वहां पर पहुंचे और उसकी मारपीट करने लगे। वहां होटल में तोड़फोड़ शुरू कर दी। जिन्होंने राहुल को बचाने का प्रयास किया तो उन भी हमला बोल दिया। होटल का कम्प्यूटर भी तोड़ दिया।

पहले भी हो चुकी हैं FIR

इस मामले में चारों युवकों पर माधवगंज थाना में मारपीट का मामला दर्ज किया गया है। पता लगा है कि भूपेश उर्फ भूरा पर पहले भी एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। पुलिस इनका रिकॉर्ड निकलवा रही है।

सीसीटीवी में कैद वारदात

जिस होटल में घुसकर हमलावरों ने मारपीट व तोड़फोड़ की है, वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। गुरुवार सुबह यह फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुई है।

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