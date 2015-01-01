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मौसम में घुली ठंडक:ग्वालियर में  ठंड बढ़ी, 10.5 डिसे पर आया पारा

ग्वालियर27 मिनट पहले
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थाटीपुर में शनिवार सुबह 10 बजे धूप निकली, मिली राहत

शहर में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। सड़क किनारे अलाव भी जलते दिख रहे हैं। शनिवार को न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्शियस रहा है। जो सामान्य से 1.3 डिसे कम है । साथ ही बीते दिन से 2 डिसे कम रिकॉर्ड हुआ है। जिस कारण लोगों को ठंड का अहसास हुआ है।

मौसम विभाग के प्रभारी और वैज्ञानिक सीके उपाध्याय ने बताया है कि अंचल सहित जिला के मौसम को तीन कारण प्रभावित कर रहे हैं। अरब सागर में अति कम दवाब का क्षेत्र बना हुआ है। साथ ही महाराष्ट्र में चक्रवाती घेरा बना है। पश्चिमी विक्षोभ भी बन रहा है। जिस कारण मौसम हर दिन प्रभावित हो रहा है। शनिवार को न्यूनतम तापमान 10.5 डिसे रहा है। जबकि शुक्रवार को 12.5 रहा था। 2 डिग्री तापमान कम होने से मौसम में ठंडक बनी हुई है। जिस कारण लोग सुबह सुबह ठंड से बचने के लिए सड़क किनारे अलाव जलाते नजर आए। इसके साथ ही कोहरा भी शनिवार सुबह नजर आया है। दृश्यता भी 1800 से 2000 मीटर रही है।

2 से 3 दिन में छाएंगे बादल

नवम्बर महीने में तीसरा पश्चिमी विक्षोभ आने को है। 22 नवम्बर को पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है। जिस कारण आने वाले 2 से 3 दिन में फिर से बादल छाएंगे और बारिश भी हो सकती है।

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