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कांग्रेस:प्रत्याशी चयन के लिए समिति तय, शहर और ग्रामीण अध्यक्ष को जिम्मेदारी

ग्वालियर4 घंटे पहले
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नगरीय निकाय चुनाव में महापौर, नपा अध्यक्ष और पार्षद प्रत्याशियों के चयन को लेकर कांग्रेस ने चयन समिति बना दी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने ग्वालियर शहर में इस समिति में शहर अध्यक्ष डॉ. देवेंद्र शर्मा और ग्रामीण के लिए ग्रामीण अध्यक्ष अशोक सिंह को अध्यक्ष बनाया है।

प्रभारी की जिम्मेदारी पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर एवं विधायक कलावती भूरिया के पास रहेगी। नगर निगम ग्वालियर के महापौर एवं निगम परिषद मे अध्यक्ष एवं पार्षद प्रत्याशी चयन समिति के अध्यक्ष डाॅ. देवेन्द्र शर्मा होंगे।

ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली नगर पालिका, नगर परिषद में पार्षद, अध्यक्ष चयन समिति में अध्यक्ष ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अशोक सिंह होंगे। नगर निगम ग्वालियर समिति के सदस्य लोकसभा प्रत्याशी अशोक सिंह, पूर्व मंत्री लाखन सिंह, विधायक प्रवीण पाठक, विधायक डाॅ. सतीश सिकरवार, विधायक सुरेश राजे, विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी सुनील शर्मा आदि शामिल किए गए हैं।

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