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  • Conflict In Bhind About Extortion, Fire On A Youth, A Quarrel Started After Hitting The Elbow Three Days Ago

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जान पर भारी पड़ गया कोहनी टकराना:रंगदारी को लेकर भिंड में टकराव, युवक पर किया फायर, तीन दिन पहले कोहनी टकराने से शुरू हुआ था झगड़ा

भिंड/ग्वालियरएक घंटा पहले
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घायल ईशू सोनी अस्पताल में भर्ती है, पुलिस को अपने साथ हुई घटना को बताते हुए। - Dainik Bhaskar
घायल ईशू सोनी अस्पताल में भर्ती है, पुलिस को अपने साथ हुई घटना को बताते हुए।
  • बुधवार दोपहर की घटना, युवक के पैर में लगी है गोली, डॉक्टर नहीं मान रहे गोली का घाव

तीन दिन पहले गली से गुजरते समय कोहनी टकराने का झगड़ा जान लेने देने पर बन आया। रंगदारी के चलते कुछ युवकों ने एक व्यापारी पुत्र को घेरकर पहले बेल्ट से पीटा और जब उसने भागने का प्रयास किया तो कट्‌टा लोड कर गोली मार दी। गोली युवक को पैर में लगी है। घटना भिंड शहर की है। घायल को अस्पताल पहुंचाया गया है। पैर में घाव तो है, लेकिन डॉक्टर इसे गोली का घाव नहीं मान रहे हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

भिंड के सराफा बाजार निवासी ईशू सोनी पुत्र शंकर सोनी बुधवार दोपहर अपने दोस्त से मिलने के लिए थाने वाली गली में आया। साथ में दोस्त अंकुश भी था। इसी समय यहां नानू शुक्ला और उसके 3 से 4 साथियों ने ईशू सोनी को घेर लिया। पहले उससे बोले आजकल हवा में बहुत उड़ रहा है, इसके बाद मारपीट शुरू कर दी। युवक ने खुद को बचाने का प्रयास किया तो उस पर बेल्ट से हमला बोल दिया है। इसके बाद नानू शुक्ला ने कट्‌टा लोड किया और फायर कर दिया। गोली चलाने के बाद हमलावर भाग गए। इधर ईशू को उसके साथी अंकुश ने अस्पताल पहुंचाया है। युवक का कहना है कि उसके पैर में गोली लगी है, जबकि अस्पताल में डॉक्टर घाव गहरा होने की बात कह रहे हैं, लेकिन इसे गोली का घाव नहीं मान रहे हैं। पुलिस ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है।

ईशू ने बताया कि तीन दिन पहले गली से गुजरते समय चोर गली निवासी नानू शुक्ला से कोहनी टकराने पर उसका विवाद हो गया था। एक चांटा उसने मुझे मारा था तो एक मैंने मार दिया था। पर इसके बाद वह रंजिश रखने लगा। दो दिन से धमका रहा था। बुधवार को घेरकर हमला कर दिया। असल में वह इलाके में रंगदारी करता है और हमारा उसे आना जाना पसंद नहीं है।

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