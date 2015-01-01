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  • Currently 28 Trains Pass Through Gwalior Station; 7 Special Trains Run For Festivals Will Be Canceled After 30

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रेलवे:अभी 28 ट्रेनें ग्वालियर स्टेशन से गुजरती हैं; त्योहारों के लिए चलाईं 7 स्पेशल ट्रेनें 30 के बाद हो जाएंगी रद्द

ग्वालियर3 घंटे पहले
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त्योहार स्पेशल के नाम से ग्वालियर से निकलने वाली वाली 7 स्पेशल ट्रेनें 30 नवंबर के बाद नहीं चलेंगी। ये ट्रेनें रद्द हाेने से पहले से चल रहीं ट्रेनाें पर यात्रियों का दबाव बढ़ेगा और आरक्षण में वेटिंग बढ़ेगी। अभी यात्री केवल कंफर्म टिकट पर ही यात्रा कर सकते हैं। वेटिंंग टिकट पर यात्रा करने की मंजूरी नहीं है। ग्वालियर से हाेकर अभी 28 ट्रेनें आती-जाती हैं। सीपीआरओ अजीत कुमार सिंह का कहना है कि कुछ ट्रेनों को आगे भी बढ़ाया जा सकता है।

ये त्योहार स्पेशल ट्रेन रद्द होंगी
04181 झांसी-बांद्रा: गुरुवार को ग्वालियर से निकलती है।
04185 ग्वालियर-बरौनी: नियमित
08238 हजरत निजामुद्दीन- बिलासपुर: साेमवार, शुक्रवार व शनिवार काे निकलती है। 02888 निजामुद्दीन-विशाखापट्‌टनम: सप्ताह में चार दिन निकलती है।
02852 निजामुद्दीन-विशाखापट्‌टनम: सप्ताह में दाे दिन निकलती है।
08216 नई दिल्ली-दुर्ग: सप्ताह में एक दिन शुक्रवार काे निकलती है।
02173 हजरत निजामुद्दीन-जबलपुर: नियमित चल रही है।

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