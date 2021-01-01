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शीतशहर:अंचल में सबसे सर्द रात दतिया की पारा 4.2 डिग्री, ग्वालियर में 4.6 डिग्री रहा

ग्वालियर/भाेपाल2 घंटे पहले
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प्रतिकात्मक फोटो - Dainik Bhaskar
प्रतिकात्मक फोटो
  • सितमगर सर्दी : प्रदेश के 18 जिले शीतलहर की चपेट में, पचमढ़ी में पारा 1.4 डिग्री पर पहुंचा

प्रदेश में सर्दी का सितम बरकरार है। इसके चलते रविवार को 18 जिले शीतलहर की चपेट में रहे। ग्वालियर सहित 18 जिलों में रात का पारा 6 डिग्री से नीचे रहा। अंचल में सबसे सर्द रात दतिया की रही। यहां पारा 4.2 डिग्री दर्ज किया गया।

ग्वालियर में दिन का पारा 2.2 डिग्री की बढ़त के साथ 26.3 डिग्री पर पहुंच गया। इसका कारण, हवा का रुख बदलकर उत्तर से उत्तर-पूर्वी होने के साथ ही रफ्तार धीमी पड़ना है। शनिवार को 10 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से चली हवा की गति रविवार को 4 किमी प्रतिघंटा रही। प्रदेश में सबसे सर्द रात पचमढ़ी की रही। यहां रात का पारा 1.4 डिग्री दर्ज किया गया।

आगे क्या- चंबल संभाग और दतिया में शीतलहर की संभावना

साेमवार काे चंबल संभाग के साथ ही दतिया में शीतलहर चलने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से अंचल में 3 फरवरी से बादल छाएंगे। 4 से 6 फरवरी के बीच अंचल के साथ ही प्रदेश के कुछ जिलों में बूंदाबांदी हो सकती है।

-एके शुक्ला, मौसम वैज्ञानिक

यहां चली शीतलहर : गुना, अशोकनगर, रतलाम, उज्जैन, खंडवा, भोपाल, रायसेन, विदिशा, होशंगाबाद, छतरपुर, दमोह, पन्ना, सतना, रीवा, उमरिया, जबलपुर, मंडला, बालाघाट।

आज इन जिलों में अलर्ट : गुना और दतिया। उज्जैन, रीवा, सतना, शहडाेल, उमरिया, छिंदवाड़ा, मंडला, दमाेह, छतरपुर, टीकमगढ़, रायसेन, रतलाम, शाजापुर ।

अंचल में तापमान

जिला अधिकतम न्यूनतम
दतिया 25.0 4.2
ग्वालियर 26.3 4.6
भिंड 24.0 5.0
मुरैना 21.0 6.5
शिवपुरी 22.0 7.0
श्योपुर 22.0 8.0
नोट- तापमान डिग्री सेल्सियस में है।

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