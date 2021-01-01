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छापामार कार्रवाई:जुआ खेलते पकड़े गए डाॅक्टर मैनेजर, इंजीनियर और ट्रांसपोर्टर

ग्वालियर2 घंटे पहले
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प्रतिकात्मक फोटो - Dainik Bhaskar
प्रतिकात्मक फोटो
  • जिगसाैली में पुलिस का छापा, 20 जुआरी भाग गए

जुआ खेलने की लत प्रतिष्ठा काे धूमिल कर देती है। रविवार काे पुरानी छावनी इलाके के जिगसौली स्थित खेत में जुआ खेल रहे पांच लाेगाें को पुलिस ने पकड़ लिया। जुए के इस फड़ पर करीब 25 लाेग हार-जीत का दांव लगा रहे थे लेकिन पुलिस काे देखकर करीब 20 जुआरी भाग गए। जाे हाथ आए उनमें निजी अस्पताल का डॉक्टर और प्रबंधक, इंजीनियर और ट्रांसपोर्टर शामिल है। इनके कब्जे से पुलितस ने 43500 रुपए, ताश की गड्डी, कार एवं बाइक बरामद की है।

थाना प्रभारी सुधीर सिंह कुशवाह ने बताया कि जिगसौली स्थित खेत में बड़े स्तर पर जुए का फड़ संचालित हाेने की सूचना मिली थी। मुखबिर ने बताया था कि यह फड़ लगातार खेत में जमाया जा रहा है और इसमें बड़े व्यापारी व कारोबारी शामिल हो रहे हैं। सूचना की तस्दीक करते हुए पुलिस ने मौके पर दबिश दी ताे जुआ खेल रहे लाेग पुलिस को दूर से देखकर अपने वाहनों से भागने लगे।

पुलिस ने जुआरियों का पीछा कर पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए जुआरियों में थाटीपुर स्थित वेदांश अस्पताल में कार्यरत डॉ. जितेंद्र पुत्र गोविंद सिंह और प्रबंधक अरुण पुत्र ओमप्रकाश आर्य निवासी थाटीपुर, इंजीनियर पप्पू पुत्र रमेश कुमार निवासी बानमोर व ट्रांसपोर्टर मोनू जाटव पुत्र मुन्नालाल जाटव निवासी जिगसौली, सेंगर शामिल हैं।

दानाओली से पकड़े गए बदमाशों को जेल भेजा

दानाओली की बैरागपुरा बस्ती में छिपे बदमाशों को तीन दिन की रिमांड के बाद रविवार को जेल भेज दिया गया। इनसे जिन लोगों के नाम पता लगे हैं, उनकी तलाश पुलिस कर रही है। दानाओली से पुलिस ने सद्दाम खान, लालजीत यादव और पवन परमार को पकड़ा था। इनके पास से हथियार और कारतूस मिले थे। पुलिस को पूछताछ में पता लगा कि दतिया के दो बदमाशों की हत्या का प्लान सद्दाम और लालजीत ने बनाया था। इन्हें तीन दिन की रिमांड पर लिया गया था।

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