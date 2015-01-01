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सेवा:निगम में किसी और की संपत्ति का टैक्स जमा कर परिजन के नाम कर दी दान

ग्वालियरएक घंटा पहले
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गोल पहाड़िया स्थित कंबल केंद्र पर एक प्लॉट का नगर निगम में फर्जी आईडी पर टैक्स जमा कर दान किए जाने की शिकायत थाने में पहुंची है। इसमें फर्जी सर्वे क्रमांक पर पंजीयन किया गया, इस पर किसी अन्य के नाम की संपत्ति दर्ज है। इस मामला में दान पत्र पंजीयन करने वाले व टैक्स जमा करने वाले अधिकारियों ने भी स्थान व दस्तावेज का परीक्षण भी नहीं किया।

जनकगंज थाने में की गई शिकायत में राकेश कुशवाह ने बताया कि गोल पाहड़िया पर वीरेंद्र कुशवाह पुत्र नंदराम कुशवाह निवासी शंकर कालोनी के प्लॉट का रामकिशोर साहू निवासी हरिजन बस्ती के नाम से 1998-99 से 2019-20 तक का काबिज संपत्तिकर की रसीद जारी कर दी गई। जबकि शिकायत में इस संपत्ति को 1973 में नंदराम कुशवाह द्वारा खरीदा गया जाना बताया गया है।

इस टैक्स रसीद पर टीसी के हस्ताक्षर भी नहीं है। टैक्स रसीद जारी करने के पहले मूल संपत्ति स्वामी के दस्तावेज भी जमा नहीं कराए गए। टैक्स जमा करने के बाद इस प्लॉट का दान पत्र भी जारी कर दिया गया। इस दानपत्र व टैक्स जमा के दस्तावेज में जिस सर्वे क्रमांक का नंबर डाला गया है राजस्व रिकॉर्ड में अन्य किसी की संपत्ति दर्ज है। शिकायत में फर्जी दस्तावेज से टैक्स जमा करने वाले व दान पत्र का पंजीयन कराने वाले व करने वाले आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की गई है।

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