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निधन:अंचल में पहले आईसीयू और डायलिसिस यूनिट की सौगात देने वाले डॉ. अजय शंकर नहीं रहे

ग्वालियरएक घंटा पहले
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गजराराजा मेडिकल कॉलेज के पूर्व डीन डॉ. अजय शंकर का गुरुवार को निधन हो गया। ग्वालियर- चंबल संभाग में पहला आईसीयू जेएएच में डॉ. अजय शंकर ने ही बनवाया था। पूर्व सीएमएचओ डॉ. मृदुल सक्सैना ने बताया कि डॉ. शंकर ने जब जेएएच में आईसीयू शुरू कराया था तब देश के मेट्रो सिटीज में आधा दर्जन से भी कम आईसीयू थे।

उन्होंने देश में पहली बार 1975 में ईसीजी का ट्रांसमिशन टेलीफोन और वायरलेस से किया। उन्होंने एक एंबुलेंस बनवाई, जो गांव में जाती थी और उसमें बैठे डॉक्टर, वहां गांव में ही ईसीजी लेते थे और ईसीजी उसी समय जेएएच में बैठे विशेषज्ञ को दिख जाता था और वह वहीं से तुरंत इलाज चालू कर देते थे।

मरीज जब तक जेएएच पहुंचता था तब तक उसकी हालत में काफी सुधार आ चुका होता था। राजमाता विजयाराजे सिंधिया के प्रयासों से डॉ. अजय शंकर ने 1978 में जेएएच में डायलिसिस यूनिट शुरू कराई थी। डॉ. अजय शंकर के निधन से चिकित्सा क्षेत्र में शोक की लहर है।

जीआरएमसी के डीन डॉ. एसएन अयंगर, अधीक्षक डॉ. आरकेएस धाकड़, सीएमएचओ डॉ. मनीष शर्मा, वरिष्ठ मेडिसिन विशेषज्ञ डॉ. एनएन लाहा सहित शहर के वरिष्ठ चिकित्सकों ने उनके निधन को चिकित्सा जगत के लिए बड़ी क्षति बताया है।

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