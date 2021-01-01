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सुसाइड:शराब पीकर पहुंचा, मां ने टोका तो बाहर आया, सुबह पेड़ पर लटका मिला शव

ग्वालियर3 घंटे पहले
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सिरोल इलाके में रहने वाले एक युवक का शव घर के पास स्थित नीम के पेड़ से लटका मिला है। वह रात में शराब पीकर घर पहुंचा था। जब उसकी मां ने उसे टोका तो वह घर के बाहर आ गया था। पुलिस को आत्महत्या की आशंका है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। सिरोल थाना प्रभारी प्रीति भार्गव ने बताया कि मूल रूप से उप्र के ललितपुर का रहने वाला चंद्रभान सिंह(27) साल पेशे से मजदूर था।

वह सिरोल इलाके में स्थित पत्रकार कॉलोनी के पास ही किराए से रहता था। वह रोज शराब पीकर घर आता था। मंगलवार रात को भी वह शराब पीकर घर पहुंचा। शराब के नशे में जब पहुंचा तो उसकी मां ने उसे टोका। इसके बाद वह बाहर निकल आया। रातभर घर नहीं आया। सुबह जब लोगों की नींद खुली तो उसका शव घर के पास स्थित नीम के पेड़ पर लटका हुआ था।

सिपाहियों पर साढ़े नौ हजार रुपए वसूलने का आरोप
ग्वालियर| धोखाधड़ी के एक आरोपी से साढ़े नौ हजार रुपए वसूलने के मामले में इंदरगंज थाने के दो सिपाहियों की शिकायत एसपी अमित सांघी तक पहुंची है। आरोपी को जब पुलिस थाने लाई तब पता लगा कि उसके पिता का एक दिन पहले ही निधन हुआ है। धोखाधड़ी की धारा में उस पर मामला दर्ज था, इसलिए पुलिस ने उसे नोटिस देकर चालान पेश कर दिया। उसी आरोपी से सिपाही साढ़े नौ हजार रुपए वसूल लाए। आरोपी ने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन जब दोनों सिपाही दोबारा रुपए मांगने पहुंच गए तब यह मामला खुला। इस मामले में इंदरगंज थाना प्रभारी शैलेंद्र भार्गव का कहना है कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है।

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