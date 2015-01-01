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इंडिया साइंस फिल्म मेकिंग कॉम्पटीशन का आयोजन:विज्ञान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डीएसटी कराएगा इंडिया साइंस फिल्म मेकिंग कॉम्पटीशन

ग्वालियर3 घंटे पहले
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भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी (डीएसटी) की ओर से विज्ञान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इंडिया साइंस फिल्म मेकिंग कॉम्पटीशन का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने विज्ञान पर कोई फिल्म बनाई है या बनाने जा रहे हैं तो इसे 30 नवंबर तक भेज सकते हैं।

इसमें स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं। यह फिल्म 5 मिनट से अधिक अवधि की नहीं होना चाहिए और हिंदी व अंग्रेजी भाषा में बनाई जा सकती हैं।

इसके लिए 5 कैटेगरी रखी गई हैं। इनमें इकोलॉजी व एन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी चेंजिंग लिव्स, ग्रास रूट इनोवेशन, साइंस इन एजुकेशन और साइंस इन डेली लाइफ कैटेगरी शामिल हैं। यह फिल्म स्मार्टफोन और वीडियो कैमरा से बनाई जा सकती है।

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