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सुनवाई:व्यापमं कांड के पांच और आरोपियों को राहत मिली

ग्वालियर3 घंटे पहले
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निजी मेडिकल कॉलेज में नियम विरुद्ध प्रवेश लेने के मामले की बुधवार को सुनवाई हुई। जिसमें साक्षी गोयल, जिया जफर, आर्चा दीक्षित, मानसी शर्मा और देव्यानी पटेल पेश हुईं। सभी आरोपियों को हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत का लाभ मिल चुका है। इसी आधार पर विशेष न्यायालय ने सभी को 50-50 हजार की जमानत पर राहत दे दी।

इस मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी। यहां बता दें कि वर्ष 2011 में भोपाल के एक निजी मेडिकल कॉलेज में नियम विरुद्ध तरीके से एडमिशन लेने के अंतिम दिन (30 सितंबर 2011) कई छात्रों को प्रवेश दिया गया। यहां बता दें कि मामले की जांच सीबीआई कर रही है। इसमें कुल 60 आरोपी हैं।

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