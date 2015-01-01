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कोरोना अपडेट:वन विभाग का रेंजर व स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी भी संक्रमित निकला

ग्वालियर4 घंटे पहले
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जिले में गुरुवार को 34 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। हुरावली में रहने वाले वन विभाग के रेंजर कोरोना संक्रमित निकले हैं। रेंजर गुना में पदस्थ हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रबंधक व उनकी गर्भवती पत्नी दोबारा पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रबंधक ने बताया कि दस दिन पूर्व दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी जिसका इलाज लेने के बाद फिर जांच कराई थी।

टेकनपुर निवासी महिला और उसकी बुआ को भी संक्रमण की पुष्टि हुई है। जनकगंज डिस्पेंसरी में पदस्थ स्वास्थ्य कर्मचारी पॉजिटिव आया है। विनय नगर निवासी बुजुर्ग दंपति को सात दिन पूर्व संक्रमण की पुष्टि हुई थी। उनके बेटे और बहू ने जांच कराई तो वे भी पॉजिटिव निकले।

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