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क्राइम:दुकान पर डेबिट कार्ड भूला, युवक के हाथ लगा तो कर ली खरीदारी

ग्वालियर3 घंटे पहले
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पाटनकर बाजार में खरीदारी करने गया मोबाइल कंपनी का मैनेजर संजय सिंह राजावत अपना कांटेक्ट लैस डेबिट कार्ड दुकान पर ही भूल गया। युवक के जाने के बाद दूसरा युवक खरीदारी करने पहुंचा और उसके हाथ कार्ड लग गया। दुकान से बाहर निकलते ही उसने अलग-अलग दुकानों से खरीदारी की, क्योंकि कांटेक्ट लैस डेबिट कार्ड से खरीदारी और पैसे निकालने में गोपनीय पिन की भी जरूरत नहीं पड़ी।

जब मैनेजर के पास मैसेज आए तो उसने तत्काल अपना बैंक खाता फ्रीज कराया और बहोड़ापुर थाने में शिकायत की। बताया गया है कि थाटीपुर स्थित फॉरेस्ट कॉलोनी निवासी संजय के पास रुपए निकलने का मैसेज आते ही एचडीएफसी बैंक की हेल्पलाइन पर संपर्क कर खाता फ्रीज कराया। इसके बाद बहोड़ापुर थाने पहुंचकर शिकायत की। यहां पहुंचकर सीसीटीवी कैमरे देखे, जिसमें युवक का चेहरा भी नजर आया। उन्होंने पुलिस को फुटेज भी सौंपे हैं। इस कार्ड के जरिए 20 हजार रुपए से कम रुपए ही निकाले जा सकते हैं। इस वजह से ज्यादा चपत नहीं लगी।

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