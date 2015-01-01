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कोरोना का कहर:पूर्व सीएमएचओ और उनकी बेटी कोरोना पॉजिटिव मिली

ग्वालियर40 मिनट पहले
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शहर में गुरुवार को 106 कोरोना संक्रमित मरीज मिले। खेड़ापति रोड निवासी पूर्व सीएमएचओ वजिला अस्पताल के वरिष्ठ सर्जन और उनकी 25 वर्षीय बेटी को कोरोना होने की पुष्टि हुई है। जीआरएमसी की एमबीबीएस की छात्रा,माइक्रोबायोलॉजी विभाग में पदस्थ लैब टेक्नीशियन व उनकी 63 वर्षीय मां और एसएएफ की 14 बटालियन में पदस्थ आरक्षक संक्रमित निकला है।

आरक्षक का कहना है कि उसकी मंदसौर में चुनाव में ड्यूटी लगी थी। शिंदे की छावनी निवासी महिला और उनकी बेटी, गस्त का ताजिया निवासी बुजुर्ग दंपत्ति भी संक्रमण की चपेट में हैं। गोले का मंदिर निवासी आईटीआई में प्रशिक्षण अधिकारी, यूको बैंक बिरला नगर में पदस्थ प्रबंधक की 55 वर्षीय पत्नी व 30 वर्षीय बेटे भी संक्रमित निकले।

एमआईटीएस कॉलेज में पदस्थ व्याख्याता के बाद उनकी पत्नी, 17 वर्षीय बेटा और 13 वर्षीय बेटी भी संक्रमित मिली हैं। दाल बाजार निवासी मेडिकल स्टोर के संचालक के बाद उनकी 69 वर्षीय पत्नी व एसएएफ के आरक्षक की पत्नी संक्रमित निकली हैं।

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