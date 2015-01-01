पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

दोस्ती में धोखा:एक अनजाने कॉल पर दोस्ती, मिलने बुलाया होटल में किया गलत काम

ग्वालियर4 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
विश्विवधालय थाना

ग्वालियर में दोस्ती कर धोखा देने का मामला सामने आया है। एक अनजाने कॉल पर दोस्ती के बाद युवक ने छात्रा को मिलने बुलाया। इसके बाद एक होटल में ले जाकर गलत काम किया। घटना दो दिन पहले की है। छात्रा ने मामले की शिकायत पुलिस में की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

विश्वविद्यालय थाना प्रभारी रामनरेश सिंह यादव ने बताया कि थाटीपुर निवासी 20 वर्षीय युवती जीवाजी यूनिवर्सिटी की छात्रा है । एक सप्ताह पूर्व उसके मोबाइल पर एक अनजाना कॉल आया। कॉल करने वाले से कुछ समय के लिए बातचीत हुई। इसके बाद वह रोज कॉल करने लगा। चंद रोज में दोनों में दोस्ती हो गई। इसके बाद कॉल करने वाले युवक शैलेन्द्र सिंह चौहान निवासी भिंड ने छात्रा को मिलने बुलाया। विश्वविद्यालय इलाके में युवक मिलने आया। यहां सें वह छात्रा को अपने साथ लेकर इंदरगंज थाना स्थित एक होटल में लेकर गया। होटल में उसने छात्रा के साथ गलत काम किया। छात्रा के विरोध पर धमकाकर उसे चुप रहने के लिए कहा। पहले छात्रा घबराई रही इसके बाद शुक्रवार शाम को थाना पहुंचकर शिकायत की है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकॉमेडियन भारती और उनके पति को NCB ने हिरासत में लिया, ड्रग्स लेने के आरोप; भारती के 3 घरों पर रेड - महाराष्ट्र - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें