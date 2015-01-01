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सीएम ने ली प्रस्तावित स्थानों की जानकारी:10 एकड़ जमीन में तैयार होगा भव्य अटल स्मारक

ग्वालियर4 घंटे पहले
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पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहार वाजपेयी की स्मृति में शहर में ऐसे स्थान पर भव्य अटल स्मारक तैयार किया जाएगा। जहां लोगों को आने-जाने की सुविधा हो। गुरुवार को स्मारक के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए स्थानीय अधिकारियों से चर्चा की और निर्देश दिए कि आवागमन और दूसरी सभी सुविधाओं वाले क्षेत्र में 10 एकड़ जमीन चिन्हित कर स्मारक की प्लानिंग तैयार की जाए। इस स्मारक को पर्यटन केंद्र के तौर पर विकसित किया जाएगा, ताकि वहां शहर ही नहीं बल्कि दूसरे प्रदेशों के लोग भी पहुंचे। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने वीडियो कांफ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री को बताया कि स्मारक के लिए अभी रमौआ, शारदा बाल ग्राम और गौशाला के पास स्थित खाली जमीन को देखा गया है। वहां पर्याप्त जगह मिल सकती है इनमें शारदा बाल ग्राम के पास की जमीन न्यू सिटी सेंटर में स्थित है और यहां तक लोगों को आवागमन की सुविधा भी आसानी से मिल सकती है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जगहों के प्रस्ताव पर चर्चा करने के बाद निर्देश दिए कि स्मारक के स्वरूप को लेकर प्लानिंग शुरू कर दी जाए। मैं जब आऊंगा तो जगह देखकर बाकी बातें फाइनल करुंगा या फिर कोई टीम भेजकर फाइनल कराएंगे।

गौरतलब है दैनिक भास्कर ने अटलजी की दूसरी पुण्यतिथि से एक दिन पहले मुद्दा उठाया था कि अटलजी के नाम से उनके गृह नगर में बड़ा प्रोजेक्ट अब तक नहीं आया। जिसके बाद मुख्यमंत्री श्री चौहान ने चंबल एक्‍सप्रेस वे का नाम अटल एक्सप्रेस वे कर दिया और फिर उपचुनाव की एक सभा के दौरान रामलीला मैदान, मुरार में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंच से ही श्री चौहान से अटलजी की स्मृति में स्मारक की मांग की थी।

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