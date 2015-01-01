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तैयारी:कैप्टन रूपसिंह स्टेडियम में हुई ग्रास कटिंग व विकेट ड्रेसिंग, अब टूर्नामेंट का इंतजार

ग्वालियरएक घंटा पहले
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मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के वनडे में लगाए दोहरे शतक से दुनिया में विशेष पहचान रखने वाला कैप्टन रूपसिंह स्टेडियम क्रिकेट के नए सीजन के लिए पूरी तरह से तैयार है। दीपावली त्योहार को देखते हुए यहां पर भी रंगाई-पुताई के साथ कई जरूरी काम पूरे कर लिए गए है।

जिससे माधवराव सिंधिया ट्रॉफी और होल्कर ट्रॉफी में एक बार फिर यहां चौके और छक्के की गूंज सुनी जा सके। इसी कड़ी में 20 नवंबर से इंदौर में शुरू होने वाली जेएन भाया ट्रॉफी के लिए इस स्टेडियम में प्रैक्टिस कम ट्रायल मैच खेले जा रहे हैं। इन मैचों में प्रदर्शन के आधार पर ही ग्वालियर टीम तैयार होगी।

मार्च से नहीं हुई थी क्रिकेट की गतिविधि
कोरोना से संक्रमित हो रहे मरीजों की संख्या को देखते हुए मार्च से स्टेडियम में भी क्रिकेट की गतिविधियां बंद कर दी गईं थी। लेकिन अब अनलॉक 5 के बाद यह मैदान प्रैक्टिस मुकाबलों के साथ एक बार फिर शुरू हो गया है।

अगले माह खेले जाएंगे बोर्ड के मुकाबले
क्रिकेट के नए सीजन के लिए स्टेडियम में ग्राउंड लेवलिंग के साथ ग्रास कटिंग और विकेट ड्रेसिंग जैसे बहुत महत्वपूर्ण कार्य पूरे किए गए हैं। जीडीसीए के उपाध्यक्ष संजय आहुजा ने बताया कि इसके अलावा रंगाई-पुताई भी कराई गई है, जिससे स्टेडियम और सुंदर दिख सके।

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