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हादसा:गमी शामिल होकर लौट रहे थे, मोड़ पर पलटी लोडिंग, 10 की मौत

gwalior9 मिनट पहले
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  • पोहरी में ककरा गांव के पास हुआ हादसा

ग्वालियर। श्योपुर में गमी में शामिल होकर लौट रहे गुर्जर परिवार की लोडिंग मोड़ पर अनियंत्रित होकर पलट गईं। हदमे में एक 2 साल की मासूम सहित 10 लोगों की मौत हो गई है। 8 ने मौकेपर ही दम तोड़ दिया है।। घटना शिवपुरी के पोहरी में ककरा गॉव के पास हुई है। घटना के बाद पूरा प्रशासन और पुलिस मोके पर है।

श्योपुर के विजयपुर निवासी विजयपुर के गुर्जर के करीब 20 सदस्य गांव के कुछ अन्य लोगों के साथ श्योपुर में एक गमी में शामिल होने गए थे। जब वो लौटकर आ रहे थे तो सभी पिकअप लोडिंग में सवार थे। पोहरी के ककरा गांव में अचानक मोड़ पर लोडिंग से चालक का नियंत्रण हटा ओर वो लहराते हुए पलट गई। हादसे में लोडिंग के नीचे दबकर 8 लोगों की मौकेपर ही मौत हो गई है। 2 ने अस्पताल में दम तोड़ा है। पुलिस अभी मौके पर है। घायलों को शिवपुरी अस्पताल पहुंचाया गया है

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