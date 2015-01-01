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निर्देश:हाई कोर्ट ने डीएमई को छात्र का रजिस्ट्रेशन करने का निर्देश दिया

ग्वालियर3 घंटे पहले
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  • मामला विदिशा के छात्र का

विदिशा के छात्र अजय मीणा की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस शील नागू और जस्टिस राजीव कुमार श्रीवास्तव की डिवीजन बेंच ने एमसीआई (मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया) और डीएमई (डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन) को निर्देश दिया कि वे छात्र का रजिस्ट्रेशन करे।

इस मामले में कोर्ट ने एमसीआई को जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। एडवोकेट आदित्य संघी ने बताया कि अजय ने वर्ष 2018 में 12वीं की परीक्षा (फिजिक्स, कैमिस्ट्री, मैथ्स) उत्तीर्ण की। बाद में अजय ने विषय परिवर्तन किया और साइंस विषय चुनते हुए बतौर प्राइवेट विद्यार्थी 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। वर्ष 2020 में अजय ने नीट की परीक्षा में भाग लिया और 577 (720) अंक प्राप्त किए। अजय ने रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया तो उसे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उसने बारहवीं की परीक्षा प्राइवेट दी थी और ऐसे छात्रों का रजिस्ट्रेशन नहीं करने के संबंध में एमसीआई ने दिशानिर्देश जारी किए हैं।

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