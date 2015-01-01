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गंभीर बीमारी वालों को कोरोना से ज्यादा खतरा:पहले से बीमार को कोरोना हो जाए तो नसों में खून के थक्के जमने का डर, ये घातक

ग्वालियर6 मिनट पहले
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प्रतिकात्मक फोटो

डायबिटीज, ब्लडप्रेशर, हार्ट अथवा अन्य किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए कोरोना सबसे अधिक घातक है। विशेषज्ञों की मानें तो ऐसे 25 प्रतिशत मरीजों को यदि कोरोना हो जाए तो उनकी नसों में खून के थक्के जम जाने की संभावना रहती है। जो घातक है। धमनियों में खून के थक्के जम जाने से हार्ट अटैक की संभावना रहती है।

कोरोना से मरने वाले मरीजों में से करीब 40 फीसदी लोगों की मौत फेफड़ों में संक्रमण के साथ ही हृदय को खून सप्लाई करने वाली पल्मोनरी आर्टरी में खून के थक्के जमा हाेने से हृदय ठीक से काम नहीं करना है। इसलिए डायबिटीज, हृदय और अन्य गंभीर बीमारियों के मरीजों को इस मौसम में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।

उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ ही मास्क उपयोग करना चाहिए। अगर घर में किसी को जुकाम, खांसी है तो उससे दूरी बनाकर रखें। अगर ऐसे मरीजों को कोरोना हो चुका है तो और अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ऐसे में डॉक्टर की सलाह पर ही व्यायाम करें।

दो उदाहरण... जब कोरोना के कारण बढ़ गई तकलीफ

कोरोना होने के बाद दोबारा डालने पड़े छल्ले

दतिया निवासी 52 वर्षीय व्यक्ति को दो साल पहले सीने में दर्द उठा था, जिसके बाद दिल्ली में उनकी एंजियो प्लास्टी हुई थी। 20 दिन पहले उन्हें कोरोना हो गया। उन्हें खून पतला करने की दवाएं भी दी जा रही थी। कोरोना के कारण उनके एंजियाे प्लास्टी कर डाले गए छल्ले (स्टेंट) में रुकावट आ गई। इस कारण दोबारा छल्ले डालना पड़े, अब वह ठीक हैं।

कोरोना के बाद ब्रेकियल आर्टरी हो गई बंद

दाल बाजार निवासी 56 वर्षीय महिला को कोरोना हुआ था, जिसका इलाज लेने के बाद वह ठीक हो गईं। वह डायबिटीज की पुरानी मरीज हैं। एक माह बाद उनके हाथ में दर्द शुरू हो गया। दवाओं से भी जब आराम नहीं मिला तो डॉक्टरों ने कलर डॉप्लर कराया जिसमें पता चला कि उनकी ब्रेकियल आर्टरी 100 प्रतिशत बंद है। इसके बाद दवाओं की मदद से इसे खोला गया।

हृदय और डायबिटीज रोगी विशेष सावधानी बरतें

हृदय या डायबिटीज के मरीज को कोरोना हो जाए तो उनमें डी-डाइमर और अन्य एंफ्लामेट्री कारक (सीआरपी) बढ़ जाता है। इससे खून का थक्का जमने लगता है। कोरोना से मरने वाले 40% मरीज ऐसे हैं जिनकी मौत का कारण फेफड़ों में संक्रमण व हृदय की पल्मोनरी ऑर्टरी में थक्के जम जाना होता है। इसलिए हृदय और डायबिटीज के रोगियों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।
डॉ. गौरव कवि भार्गव, असिस्टेंट प्रोफेसर, कार्डियोलॉजी विभाग जीआरएमसी

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