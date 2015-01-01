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नि:शुल्क प्रशिक्षण कोर्स:कोविड-19 में युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करेगा आईएचएम, कौशल परीक्षण, उद्यमिता और हुनर से रोजगार कोर्स की मिली जिम्मेदारी

ग्वालियर6 मिनट पहले
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कोविड-19 के दौर में बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट(आईएचएम) ग्वालियर प्रशिक्षण शुरू करने जा रहा है। इसके लिए संस्थान को कौशल परीक्षण प्रमाण पत्र कोर्स, उद्यमिता कार्यक्रम और हुनर से रोजगार के तहत प्रशिक्षण संचालित करने की जिम्मेदारी दी गई है।

हर विधा के लिए अलग-अलग संख्या निर्धारित की गई है। कौशल परीक्षण प्रमाण पत्र कोर्स में 90 युवा शामिल हो सकेंगे। इसी तरह उद्यमिता कार्यक्रम में 90 और हुनर से रोजगार में 60 युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए यह प्रशिक्षण 20-20 संख्या की बैच में दिया जाएगा।

आईएचएम के प्रभारी प्राचार्य डॉ. एमके दास ने बताया कि यह प्रशिक्षण हमें दो जगह संचालित करना है। इनमें ग्वालियर और आगरा शामिल हैं। यह प्रशिक्षण पूरी तरह नि:शुल्क हैं, जो युवा इनमें भाग लेना चाहते हैं, वो आईएचएम से आवेदन फार्म प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम देशभर के चुनिंदा आईएचएम को दिए गए हैं।

प्रशिक्षण बाद मिलेगा स्टायपेंड

डॉ. दास ने बताया कि इन तीनों प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को कुकरी, बेकरी और कौशल परीक्षण के लिए कोर्स कराए जाएंगे। इनके लिए 18 से 23 साल के युवक और युवतियां हिस्सा ले सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता भी कक्षा 8वीं पास रखी गई है। कुकरी का प्रशिक्षण पूरा करने वालों को 1500 रुपए और बेकरी का प्रशिक्षण पूरा करने वालों को 1 हजार रुपए बतौर स्टायपेंड दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रशिक्षण में 20 युवाओं की संख्या होने पर कोर्स शुरू कर दिया जाएगा।

100 से 150 घंटे का रहेगा प्रशिक्षण

प्रत्येक प्रशिक्षण 100 से 150 घंटे का रहेगा। यह प्रशिक्षण फिजिकल क्लास में दिया जाएगा, इसलिए प्रत्येक बैच की संख्या 20-20 ही रखी जाएगी। इन सभी का समय अलग-अलग रखा जाएगा, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा सके। संस्थान की प्लानिंग यह प्रशिक्षण दिवाली बाद शुरू करने की है। ग्वालियर में प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं को ग्वालियर का मूल निवासी होना आवश्यक है। इसी तरह आगरा में प्रशिक्षण लेने वालों को आगरा का मूल निवासी होना जरूरी है।

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