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दीपावली स्पेशल:बाजार में आईं इम्युनिटी बूस्टर मिठाइयां इनमें मिली है सोंठ, हल्दी और जायफल

ग्वालियरएक घंटा पहले
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  • कोविड-19 को देखते हुए मिठाइयों में किए नए प्रयोग

कोविड-19 के कारण बाजार में इम्युनिटी अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली चीजों की भरमार है। दीपावली को देखते हुए इस बार खासतौर पर दुकानदारों ने ऐसी मिठाइयां तैयार की हैं, जो लोगों की रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाएंगी। इनको शुगर फ्री तैयार किया गया है। इन मिठाइयों में खासतौर पर हल्दी, जायफल, सोंठ, काला जीरा, गोंद, काली मिर्च और तेज पत्ते आदि का उपयोग किया गया है।

इस बार ड्राईफ्रूट का मिठाइयों में किया जा रहा है ज्यादा उपयोग
मिठाई विक्रेता अनुपम शांडिल्य ने बताया कि इस बार ड्राई फ्रूट्स से बनी मिठाइयों की डिमांड ज्यादा आ रही है। इस बार कोरोना को देखते हुए गोंद, गुड़ और ड्राईफ्रूट्स मिलाकर स्पेशल लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। आटा गोंद लड्डू में सोंठ, कमरकस के साथ घी का उपयोग किया गया है। ड्रायफ्रूट बाईट्स में फॉइल पैकेजिंग की जा रही है। जिसमें सिल्वर, गोल्डन, पिंकिश फॉइल से इस मिठाई को कवर किया गया है, ताकि यह हाईजीनिक रहे ।

स्पेशल पैकिंग इस बार गिफ्ट हैंपर में भी नए डिजाइनर आए हैं। इनमें पर्स, पिंजरे और तबला सेट आदि में इन स्वीट्स डिश को पैक कर सकते हैं।

घर में ये मिठाइयां कर सकते हैं तैयार डायबिटीज मरीज बाहर की मिठाइयां खाने से ज्यादा परहेज करते हैं। ऐसे में लोगों को घर पर मिठाइयां तैयार करने के लिए आईएचएम की ओर से ऑनलाइन वीडियो अपलोड किया गया है। इसमें घर में फिनी, लौकी का हलवा, खजूर रोल, अंजीर बर्फी आदि को किस प्रकार घर में तैयार कर सकते हैं, इसके बारे में भी बताया गया है। इसके अलावा कई रैसेपी भी बताई गई हैं।

दाम कम हुए, ज्यादा हो रहा है उपयोग
दीपावली नजदीक आने के साथ ही ड्राईफ्रूट्स के दाम भी कम हो गए हैं। इसलिए इनका उपयोग मिठाइयों के साथ-साथ उपहार में देने के लिए उपयोग ज्यादा किया जा रहा है। विक्रेता विवेक जैन का कहना है कि पिछले साल की अपेक्षा ड्राईफ्रूट्स के दाम में कमी आई है, इसलिए लोगों के बीच इनकी डिमांड बनी हुई है।

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