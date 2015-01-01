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छठ पर्व का समापन:ग्वालियर में उदीयमान सूर्य को  अर्घ्य देकर छठ व्रतियों ने पूरा किया व्रत

ग्वालियर14 मिनट पहले
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कटोराताल पर छठपर्व की समापन पूजा करती महिलाएं

पूर्वांचल के लोगों द्वारा मनाया जाने वाले आस्था के महापर्व छठ में शनिवार को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य बिहारी समुदाय के लोगों ने देकर छठ पर्व का समापन किया। इस दौरान काफी संख्या में कटोराताल पर छठव्रती उपस्थित रहे। इस अवसर पर पूजा करने के बाद कोरोना से मुक्ति के लिए भी प्रार्थना की गई। इस तरह चार दिवसीय छठ पर्व का समापन हो गया है।

दीपावली के छटवे दिन मनाए जाने वाले छठ महापर्व के लिए प्रशासन ने कटोरा ताल के छोटे कुंड सहित बिरला नगर और दीनदयाल नगर में अस्थायी कुंड बनाकर पूजा के लिए व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई हैं। शुक्रवार शाम को अस्थाई कुंड पर अस्त होते सूर्य को छठ व्रतियों ने अर्घ्य देकर प्रार्थना की थी। इसके बाद शनिवार सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पूजा का समापन किया।

इस अवसर पर कोरोना गाइडलाइन पालन करने की कोशिश की गई लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हुआ। मास्क भी कोई पहने नजर नहीं आया है। कटोराताल के छोटे कुंड में छठ पर्व मनाने के लिए 4 बजे से ही छठव्रतियों और उनके परिजन का आना शुरू हो गया था। जैसे ही सूर्य उदय हुआ तो उगते सूर्य को अर्घ्य देकर जल अर्पित किया गया।

तिरहुत जनकल्याण परिषद के महासचिव बच्चन बिहारी ने बताया कि शनिवार को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ चार दिवसीय छठ पर्व का समापन हो गया है। कोरोना संक्रमण की वजह से इस वर्ष पूजा स्थलों पर श्रद्धालुओं की भीड़ पिछले साल की अपेक्षा कम रही। कटोराताल पर कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाने के लिए पुलिस की तैनाती भी रही, यहां पर एक बार में 50 महिलाओं को ही प्रवेश दिया जा रहा था।

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