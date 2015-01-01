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कोरोना का कहर:ग्वालियर में लगातार तीसरे दिन संक्रमितों की संख्या सौ के पार

ग्वालियर37 मिनट पहले
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  • 106 नए मरीज मिले, अब तक 14158

कोरोना संक्रमण का प्रकोप अब फिर से बढ़ने लगा है। शहर में लगातार तीसरे दिन मरीजों की संख्या सौ के पार रही है। गुरुवार को जिले में 106 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। इससे पहले 10 नवंबर को 884 सैंपल की जांच में 110 पॉजिटिव पाए गए थे। एक नवंबर को 1082 सैंपल की जांच में 112 और गुरुवार को 1293 सैंपल की जांच में 106 संक्रमित मिले हैं।

इनमें जीआरएमसी की वायरोलॉजिकल लैब की जांच में 38, जेएएच के एंटीजन किट टेस्ट में 10, जिला अस्पताल मुरार के एंटीजन टेस्ट की जांच में 35 तथा प्राइवेट लैब की जांच में 23 लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। जिले में अबतक 14 हजार 158 लोगों को कोरोना संक्रमण होने की पुष्टि हुई है।

शिवपुरी में एक की मौत
अंचल के शिवपुरी में कोरोना संक्रमण के शिकार बिजली विभाग में कर्मचारी भारतेंदु भार्गव ने बीती रात इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इसके साथ ही यहां 15 नए मरीज भी पाए गए हैं। भिंड में 12 दतिया में दस मुरैना में 4 और श्योपुर में 2 लोेग संक्रमित मिले।

प्रदेश में 18 दिन बाद फिर 1000 पार हुए संक्रमित
प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में फिर से इजाफा शुरू हो गया है। 18 दिन बाद नए मामलों की संख्या 1000 पार कर गई। गुरुवार को कोरोना संक्रमितों की संख्या 1046 पर पहुंच गई। इसके पूर्व 24 अक्टूबर को 1004 मामले सामने आए थे।

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