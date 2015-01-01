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अब सफाई पर फोकस:ग्वालियर में निगम आयुक्त सड़कों पर निकले,  लापरवाही पर सफाई दरोगा को हटाया

ग्वालियर24 मिनट पहले
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ग्वालियर के घासमंडी में निरीक्षण करते नगर निगम आयुक्त संदीप माकिन

ग्वालियर में सफाई व्यवस्था को लेकर अब निगम प्रशासन की नींद टूटी है। शनिवार सुबह नगर निगम आयुक्त संदीप माकिन द्वारा स्वास्थ्य विभाग के उपायुक्त सत्यपाल सिंह चौहान के साथ वार्ड 06 एवं 10 का निरीक्षण किया गया। लापरवाही पर एक सहायक सफाई दरोगा को हटाने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान सुभाषपुरी घासमण्डी मे गन्दगी का धरनलगा मिला। मौके पर तत्काल सफाई करायी गई, जेटिंग मशीन से शौचालय साफ कराये गये। उसके बाद गली मोहल्लो में घूम कर आवश्यक सफाई के निर्देश दिये।

लापरवाही बर्दाश्त नहीं

निरीक्षण के दौरान वार्ड 10 के डब्लूएचओ विजय पवार द्वारा लापरवाही बरती गई। न सफाई थी न ही मौके पर मिले। इस पर आयुक्त द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुये उपायुक्त स्वास्थ्य को डब्लूएचओ को तत्काल हटाने के निर्देश दिये गये।

घर के बाहर सड़क पर मलवा, जुर्माना

सुभाषपुरी में रोड पर मकान का मलवा डले होने पर आयुक्त द्वारा तत्काल 10 हजार का जुर्माना करने निर्देश मदाखलत अधिकारी महेंद्र शर्मा को दिये गये। जिस पर मदाखलत अधिकारी द्वारा तत्काल 10 हजार वसूल किये गये।

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