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बैठक:पुरानी छावनी के पास बनेगा आईएसबीटी, फूड जोन का दायरा बढ़ेगा

ग्वालियर4 घंटे पहले
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  • स्मार्ट सिटी कार्पोरेशन के एडवाइजरी फोरम की बैठक

पुरानी छावनी मार्ग स्थित ट्रिपल आईटीएम के पास इंटर स्टेट बस टर्मिनल (आईएसबीटी) बनाया जाएगा। यहां पर दूसरे राज्यों और शहरों से आने वाली बसें ठहर सकेंगी। आईएसबीटी पर उतरने वाले यात्रियों को रुकने की सुविधा भी मिलेगी। स्मार्ट सिटी कार्पोरेशन के एडवाइजरी फोरम की बैठक में गुरुवार को यह निर्णय लिया गया। फोरम की बैठक के दौरान सदस्यों ने सूचना देरी से मिलने पर आपत्ति जताई। उनका कहना था कि सूचना कम से कम दो-तीन दिन पहले दी जाए। इससे एजेंडे पर अध्ययन किया जा सकेगा। स्मार्ट सिटी सीईओ जयति सिंह ने कहा कि आगे से दो-तीन दिन पहले सूचना दी जाएगी।बैठक में

तानसेन समारोह का सीधा प्रसारण टाउन हाल में दिखाने का भी तय किया गया। मोतीमहल स्थित मानसभागार आयोजित बैठक की अध्यक्षता सांसद विवेक नारायण शेजवलकर ने की। स्मार्ट सिटी की सीईओ जयति सिंह ने योजनाओं की जानकारी दी। फोरम की बैठक में विधायक डॉ. सतीश सिकरवार, पूर्व महापौर समीक्षा गुप्ता, नगर निगम आयुक्त संदीप माकिन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सतेन्द्र सिंह तोमर आदि शामिल हुए।

स्मार्ट सिटी के काम से संतुष्ट नहीं जनप्रतिनिधि

  • सांसद विवेक शेजवलकर स्मार्ट सिटी का काम शुरू से ही धीमा रहा है। यह पूरी व्यवस्था अधिकारियों के हाथ में हैं। उस पर कोई कमेटी का नियंत्रण नहीं है। योजना के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजना चाहिए। सदस्यों के सुझावों पर अमल करना चाहिए।
  • विधायक डॉ. सतीश सिकरवार स्मार्ट सिटी कार्पोरेशन को अपने सभी काम समय पर करना चाहिए थे। काम करने की रफ्तार बढ़ाई जाए ताकि राशि लैप्स न हो। कटोराताल के पानी की निकासी के लिए ड्रेनेज सिस्टम बने। वहीं पास में एक विसर्जन कुंड भी बनाया जाए।
  • पूर्व महापौर समीक्षा गुप्ता के अनुसार स्मार्ट सिटी के काम समय पर पूरे किए जाएं। कटोराताल का काम रुका पड़ा है। इसका कार्यकाल आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। साथ ही बैठकों की सूचना भी सदस्यों को समय पर दी जाए ताकि वे अध्ययन करके आ सकें।

फूड जोन का दायरा बढ़ेगा
स्मार्ट सिटी ने फूलबाग चौपाटी को विकसित करने का टेंडर निकाल दिया है। सदस्यों ने फूड जोन का दायरा चौपाटी से बढ़ाकर बोट क्लब तक करने को कहा है। फूड जोन में सैलानियों के मनोरंजन के लिये लोक नृत्य एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम बोट क्लब पर कराए जाएं।

लैंडफिल साइट पर कचरे का निष्पादन करें
स्मार्ट सिटी की बैठक से पहले सांसद ने आयुक्त श्री माकिन से लैंडफिल साइट पर बन चुके कचरे के ढेर के निष्पादन की बात कही। उन्होंने कहा कि इसके लिए एक्सपर्ट की राय लेकर वैज्ञानिक तरीके से निष्पादन किया जाए।

ये भी आए सुझाव

  • शहर में बनी सभी स्मार्ट पार्किंग का बेहतर उपयोग होना चाहिए। तभी ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार हो सकता है।
  • पेयजल व सीवर सिस्टम को स्मार्ट सिटी के कंट्रोल कमांड सेंटर से जोड़ा जाए। इससे मॉनीटरिंग हो सकेगी।
  • अमृत योजना में खुदी सड़कों को ठीक कराया जाए।
  • फोरम की बैठक को हर महीने बुलाना चाहिए।
  • सिटी बसें ज्यादा से ज्यादा चलाई जाएं।
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