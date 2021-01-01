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हंगामा:बेरोजगार था तो तय हुआ, रिश्ता नौकरी लगी तो मुकरा; मिट्‌टी का तेल लेकर घर पहुंची युवती

ग्वालियर3 घंटे पहले
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पिंटो पार्क के रहने वाले एक युवक के घर मंगलवार रात उस युवती और उसके परिजनों ने हंगामा किया, जिससे उसकी शादी तय हुई थी। युवक जब बेरोजगार था तो उसके परिजनों ने शादी तय कर ली। पूरी शादी 3 लाख में तय हो गई, लेकिन कुछ समय पहले युवक उप्र पुलिस में सिपाही बन गया तो परिजनों ने 10 लाख रुपए नगद और कार की मांग रख दी। युवक द्वारा शादी से भी मुकरने के बाद युवती अपने परिजनों के साथ मिट्टी का तेल लेकर युवक के घर पहुंच गई।

किसी तरह युवती और उसके परिजनों को युवक के घरवालों ने संभाला, तब जाकर यह लोग पुलिस से शिकायत न करने के लिए तैयार हुए। बाद में तय हुआ कि अप्रैल में ही शादी होगी। सूचना मिलने पर पुलिस भी पहुंची, लेकिन बाद में युवती ने शिकायत करने से इनकार कर दिया।

पिंटो पार्क स्थित आदर्श नगर निवासी रघु (परिवर्तित नाम) सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। तभी भिंड की रहने वाली युवती से उसकी शादी तय हो गई। शादी में युवती के परिजनों की ओर से 3 लाख रुपए का सामान दिए जाने की बात तय हो गई। युवक ने उप्र पुलिस में सिपाही की परीक्षा लॉकडाउन से पहले दी थी। करीब पांच महीने पहले रिजल्ट आया, जिसमें युवक चयन हो गया।

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