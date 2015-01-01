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सौगात:जलालपुर में शहर का सबसे बड़ा 160 एमएलडी क्षमता का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मार्च तक हाे जाएगा तैयार

ग्वालियरएक घंटा पहले
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  • ग्वालियर और मुरार की पुरानी और नई टंकियां इसी ट्रीटमेंट प्लांट से भरी जाएंगी

जलालपुर में बन रहे शहर के सबसे बड़े 160 एमएलडी क्षमता के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का काम 70 फीसदी पूरा हो चुका है। अगले साढ़े चार महीने में बाकी काम भी पूरा कर लिया जाएगा। इस प्लांट से उपनगर ग्वालियर, मुरार, थाटीपुर, शारदा विहार, न्यू कलेक्टाेरेट और डाइट की टंकियाें से जुड़े उपभोक्ताओं को पानी मिलेगा। इस प्लांट से पुरानी टंकियों के साथ अमृत योजना में बनाईं जा रहीं नई टंकियों को भरा जाएगा। 2050 की अाबादी काे ध्यान में रखकर बनाया जा रहा यह प्लांट शहर में स्थापित पिछले तीन प्लांट में सबसे बड़ा है।

नगर निगम के अफसराें के मुताबिक अभी तीन प्लांट को भरने के लिए तिघरा बांध से राेज 8 एमसीएफटी पानी लिया जाता है। नए प्लांट को भरने के लिए तिघरा से जलालपुर तक पानी की अलग लाइन डाली जा रही है। इसके जरिए 6-7 एमसीएफटी पानी लिया जाएगा। इस प्लांट के शुरू हाेने के बाद शहर में पानी की सप्लाई नियमित हो सकेगी।

रक्कास टैंक से फिर होगी लश्कर में सप्लाई
नया वाटर ट्रीटमेंट का चालू होने से मोतीझील प्लांट के नए और पुराने प्लांट से मुरार और ग्वालियर क्षेत्र में होने वाली सप्लाई को बंद कर दिया जाएगा। रक्कास टैंक अभी दो बार भरा जाता है। इससे ग्वालियर और फिर लश्कर की टंकियों को भरा जाता है। नया प्लांट चालू होने के बाद रक्कास टैंक लश्कर की टंकियों को ही भरा जाएगा। उपनगर हजीरा, तानसेन नगर, दीनदयाल नगर, पिंटो पार्क, मुरार, थाटीपुर, शारदा विहार, न्यू कलेक्टोरेट और डाइट में स्थित टंकियों को नए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से भरा जाएगा।

वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और क्षमता
जलालपुर निर्माणाधीन प्लांट: 160 एमएलडी
मोतीझील ओल्ड प्लांट: 68 एमएलडी
मोतीझील नया प्लांट 68 एमएलडी
तिघरा प्लांट: 45 एमएलडी

हां, 70% काम कर लिया है
^जलालपुर में बन रहे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर काम तेज गति से चल रहा है। अभी तक 70 प्रतिशत काम पूरा कर लिया गया है। शेष काम को टाइम लिमिट के हिसाब से मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा।
-दिनेश परमार, आरई एजिस कंपनी

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